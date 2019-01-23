«В детстве отлупила Марию Шарапову». Американка год играла с переломом запястья, а потом покорила АО

Американцы улавливают в каждой молодой теннисистке черты Серены и присваивают статус наследницы великой чемпионки. В последние два года в Штатах идеализировали Слоан Стивенс, которая победила травмы, выиграла US Open-2017, заработала к 25-ти годам 13,3 млн долларов призовых и показывается на людях только в сопровождении двух шкафоподобных охранников.

Совсем другое дело Дани Коллинс. Как и ровесница Стивенс, она выросла во Флориде, но до Australian Open не выиграла ни одного матча на «Шлемах». В Мельбурне произошло невероятное – американка взлетела в полуфинал. Дани отправила домой Гёргес, Викери, Гарсию, Кербер и Павлюченкову и покорила болельщиков термоядерной игрой и незаурядной внешностью.

Даниэль КоллинсGetty Images

Коллинс дебютировала на «Шлемах» в 2014-м. В первом раунде US Open Даниэль взяла сет у Симоны Халеп, но румынка все равно прошла дальше, а американка отказалась от призовых в 50 тысяч долларов. «Иначе бы я потеряла стипендию в 250 тысяч долларов на учебу в университете Вирджинии. В тот момент для меня это было гораздо важнее тенниса. Я хочу уверенно стоять на ногах и иметь подушку безопасности, если получу травму», – рассуждала Дани.

Американка росла в не самой обеспеченной семье – папа преподавал физкультуру в школе, мама работала медсестрой. Денег на частные уроки тенниса у родителей Коллинс не было, поэтому первым спарринг-партнером 8-летней Дани стала стенка в городском парке. Малышке повезло – в парке был корт, на котором играли пожилые люди 70-80 лет. Однажды один из пенсионеров заболел, и тогда они пригласили девочку и преподали первые уроки игры.

Коллинс пробовала себя в гимнастике и плавании, но ее тянуло на корт. В 12 лет Дани выиграла чемпионат штата и окончательно определилась с видом спорта. «В финале я сошлась с соперницей, которая была экипирована не хуже Марии Шараповой – ее так и называли, считая такой же талантливой. Я разгромила ее и сказала после матча маме: «Следующей Шараповой буду я». В качестве приза полагалась поездка в Диснейленд, но я от нее отказалась – настолько не хотела пропустить тренировку», – гордится собой Коллинс.

В 16 лет Коллинс оказалась настолько хороша, что стала лучшей теннисисткой страны в категории U-18. Несмотря на это, спонсоры не выстроились в очередь к Дани, да она бы все равно отказалась – девушка твердо задумалась о получении медицинского образования перед началом профессиональной теннисной карьеры. В университете американка получила первую травму – перелом запястья, но отказалась от операции из-за опасения подвести команду. Коллинс больше года играла с торчавшей костью в правой руке.

Ответственность и боевитость – главные качества Дани, которые она развила во время учебы в университете и совершенно не жалеет, что пошла этим путем. Похожая судьба у Кевина Андерсона и Джона Изнера. Оба перед началом профессиональной карьеры гоняли за университетские команды и затем побывали в Топ-10 рейтинга ATP. «Я хотела поехать на международные турниры, но денег хватало только на национальные. Ничего страшного – я это спокойно пережила», – призналась двукратная победительница NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) в одиночном разряде.

Даниэль КоллинсGetty Images

Кроме теннисных побед, девушка видит призвание в бизнесе. Весной она готовит выход ювелирной коллекции Danielle Collins Jewelry – для этого американка завела отдельный инстаграм. Коллинс не планирует играть до возраста Серены, поэтому уже сейчас задумывается о втором высшем образовании и в перерывах между матчами штудирует вступительный тест для юридических вузов LSAT.

Теннисистка получила статус профессионала в 2016-м и два года выходила на серьезный уровень. «Я играла турниры, на которых иногда вообще не было зрителей. Проигрывала, получала 180 долларов за участие и ехала дальше с пониманием, что сделала шаг вперед. Я далеко не гений, не всегда была потрясающей теннисисткой – это сделало меня более голодной к победам», – считает Даниэль.

Уверенность и мощный импульс американке придала победа в четвертьфинале Майами-2018 над Винус Уильямс, чьими плакатами была увешана комната Коллинс в детстве. Дани была готова к прорыву на «Шлемах» еще в прошлом году, но ей не повезло с сеткой. На «Ролан Гаррос» она проиграла Возняцки, Уимблдон подсунул классно играющую на траве Мертенс, US Open – Соболенко. Всем Дани проигрывала в борьбе.

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Почти всю сознательную жизнь Коллинс редко выбиралась дальше родного дома и поэтому до сих пор не может привыкнуть к регулярным путешествиям по планете. Особенно она тоскует по своим собакам – немецкой овчарке, боксеру и мопсу. Возможно, поэтому ее возгласы на корте часто напоминают звериный рык. Американка настолько горяча и необуздана, что взлет в Топ-15 ее уже не устроит – Дани нужен только титул.

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