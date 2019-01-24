Рафа Надаль снова страдает от облысения. Ему даже не помогла операция

В новом году мир поразила очередная эпидемия – 2009 vs 2019 Challenge. Пользователи завалили соцсети миллиардом фотографий с собой, различными предметами и явлениями, которые спустя десятилетие забавно смотрятся рядом друг с другом.

Надаль из 2009-го не сильно отличается от 17-кратного чемпиона «ТБШ» из будущего. Годы вытянули из испанца несколько капель моложавости, но в целом он такой же смугловатый красавчик, как и прежде. Единственное существенное отличие – объем волос на голове.

Рафаэль Надаль из 2009-гоGetty Images

Роскошная шевелюра раннего Рафы становилась эпицентром внимания во время матчей испанца, который игриво закидывал мешающие пряди за уши и сделал это своей фишкой. Спустя годы привычка не изменилась, но теперь она больше отталкивает, чем привлекает.

Причина в том, что Надаль уже несколько лет борется с облысением. На голову чемпиона обратили внимание в 2016-м – полюбившаяся испанцу повязка все отчетливее выделяла затылок с проплешинами. Решить проблему по щелчку было невозможно, поэтому Рафа предусмотрительно дождался конца сезона (завершил его в октябре, сославшись на травму) и параллельно с лечением физических проблем занялся внешностью.

Впервые преобразившегося Надаля заметили в середине ноября: теннисист посетил турнир по гольфу в Пальма-де-Майорке, где сфотографировался с одним из игроков. Хотя Рафа спрятал голову под бейсболкой, скрыть очевидное ему не удалось – волос было явно меньше прежнего. Позднее испанец появлялся с покрытым затылком на всех мероприятиях – на Australian Open-2017 и других турнирах он не расставался с кепкой.

Журналисты El Mundo выяснили, что в межсезонье Надаль направился в Мадрид и посетил клинику доктора Мато Ансорены, где ему сделали FUE (Follicular Unit Extraction) – бесшовную трансплантацию волос. Подобная процедура, в ходе которой на места травмированных луковиц поштучно подсаживают донорские (с другой части головы), не требует общего наркоза, а общее время работы врача не превышает 12 часов (при этом сеанс может прерываться). Удовольствие обошлось Рафе в 8 800 евро.

Сам Надаль ничего не рассказал об операции, поэтому о ней вскоре забыли. А вспомнили лишь во время грунтового сезона – на «Ролан Гаррос» Рафа впервые появился без бейсболки и продемонстрировал чудеса трансплантации. Некогда облысевший бугор заполонили сочные, идеальные волосы.

С того момента прошло всего два года, а испанец снова принял вид измученного жизнью офисного клерка. Его волосы безжизненно мотаются из стороны в сторону, но, оказывается, подобная ситуация вполне естественна и предсказуема.

Рафаэль Надаль на пресс-конференцииGetty Images

Первоначальный корень бед – этнический. Компания Svenson, специализирующаяся на лечении волос, провела исследование и выяснила, что 58% жителей Испании имеют проблемы с головным покровом. Из них пятая часть (21%) страдает от облысения. Шансы вечно оставаться красивым у Рафы были невелики.

К тому же, если человек объявил войну вялым волосинам и согласился на трансплантацию, он должен быть готов к возобновлению битвы. «Надаль еще молод, поэтому может продолжить терять волосы. Трансплантированные никогда не выпадают, в отличие от оставшихся натуральных», – поделился опытом врач Рафы Мато Ансорена.

Возможно, новый сеанс лечения предстоит испанцу совсем скоро. У него есть время до «Ролан Гаррос» – чемпион должен направить в небо кубок с высоко поднятой и идеальной головой.

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