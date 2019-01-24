Hawk-Eye взбунтовалась против Коллинс и помогла Квитовой быстрее проскочить в финал Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла американку Даниэль Коллинс в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису – 7:6, 6:0.

Матч продолжался всего 1 час 36 минут. Квитовой этого хватило, чтобы сделать 4 эйса, реализовать 4 брейк-пойнта и 4 раза ошибиться. Коллинс отметилась 2 эйсами, 1 реализованным брейк-пойнтом и 4 двойными ошибками.

На флэш-интервью чешка, радостно улыбаясь, сказала, что любит играть в финалах.

А Даниэль пришлось расстроиться не только после окончания игры. Во втором сете американка потеряла подачу: как только мяч долетел до сетки, срабатывала Hawk-Eye. Это электронная система, которая определяет, попал ли матч в аут. Звук попал в микрофон, поэтому судья свистнул переподачу – что не понравилось Коллинс. Затем американка подала снова – и снова писк залетел в микрофон. Даниэль подошла к арбитру, чтобы вернуть первую подачу, но рефери, сославшись на аут, в который попал мяч, ей это запретил.

Видео - После подач Коллинс сбоила и пищала система Hawk-Eye, хотя мяч еще не коснулся корта 02:05

В последний раз Петра выходила в финал «ТБШ» в 2014 году. Тогда же она победила.

Соперницей Квитовой в решающем матче на AO стала Осака.

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