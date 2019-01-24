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Осака и Квитова разыграют титул АО. Ранее они ни разу не встречались и не добирались до топ-1
Между ними есть что-то общее.
Японка Наоми Осака обыграла чешку Каролину Плишкову и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии на ее соотечественницу Петру Квитову – 6:2, 4:6, 6:4.
Поединок длился 1 час 56 минут. Осака уместила в них 15 эйсов, 4 реализованных брейк-пойнта и 3 двойные ошибки. Плишкова ответила 3 эйсами, 2 брейк-пойнтами и 4 ошибками.
Финалистки AO Осака и Квитова сыграют друг против друга впервые. Их объединяет еще минимум два факта – ни одна не становилась победителем австралийского «ТБШ» и первой ракеткой мира.
- В 2018 году Осака победила на US Open – ее первый и единственный трофей на «ТБШ».
- Квитова побеждала на двух «ТБШ»: «Уимблдоне»-2011 и 2014.
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