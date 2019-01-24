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Осака и Квитова разыграют титул АО. Ранее они ни разу не встречались и не добирались до топ-1

Осака и Квитова разыграют титул АО. Ранее они ни разу не встречались и не добирались до топ-1
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Между ними есть что-то общее.

Японка Наоми Осака обыграла чешку Каролину Плишкову и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии на ее соотечественницу Петру Квитову – 6:2, 4:6, 6:4.

Поединок длился 1 час 56 минут. Осака уместила в них 15 эйсов, 4 реализованных брейк-пойнта и 3 двойные ошибки. Плишкова ответила 3 эйсами, 2 брейк-пойнтами и 4 ошибками.

Финалистки AO Осака и Квитова сыграют друг против друга впервые. Их объединяет еще минимум два факта – ни одна не становилась победителем австралийского «ТБШ» и первой ракеткой мира.

  • В 2018 году Осака победила на US Open – ее первый и единственный трофей на «ТБШ».
  • Квитова побеждала на двух «ТБШ»: «Уимблдоне»-2011 и 2014.

«Я хочу уйти с корта, потому что мне жарко». Осака вынесла Свитолину и очень мило покинула поле боя

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