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У Рафаэля Надаля больше травм, чем у Энди Маррея. Но Рафа побеждает и никогда не жалуется

У Надаля больше травм, чем у Маррея. Но Рафа побеждает и никогда не жалуется
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 30 мин. назад

Испанец никогда бы не поступил, как Энди.

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пробился в финал Australian Open, преодолев барьер в лице грека Стефаноса Циципаса – 6:2, 6:4, 6:0.

В Мельбурне испанец пока единственный, кто не проиграл ни одного сета. Это удивительно, ведь Рафа не проводил полноценную подготовку к турниру из-за новой травмы – накануне соревнований в Брисбене у него разболелось левое бедро. Он возобновил полноценные тренировки всего за неделю до Australian Open.

Рафаэль Надаль из 2019-го

Рафаэль Надаль из 2019-гоGetty Images

Надаль признался, что принимает болеутоляющие препараты с 2005 года. В его теле нет частей, которые бы он не травмировал, но самая большая проблема у него с коленями. Они ноют постоянно, из-за чего он не может долго сидеть и подергивает ногами даже в перерывах между геймами.

Уже в Мельбурне журналисты спросили у Надаля от тейпе на животе, но он отмахнулся: «Не время об этом говорить. У меня несколько месяцев возникали разные проблемы. Но трудно утверждать, что это был какой-то особенно тяжелый период. У большинства людей жизнь намного тяжелее моей».

Накануне турнира в Мельбурне Маррей рассказал о тяжелой травме бедра. Это было честно, но неправильно – у соперников это подсознательно вызвало чувство сострадания. Лучшее решение для Энди в этом случае – сняться.

Трудно представить, чтобы Рафа позволил себе давить на жалость перед турниром. Он из тех бойцов, которые выше боли. И никогда о ней не говорят, чтобы не давать лишний шанс.

Матч против Циципаса продолжался 1 час 47 минут. Рафа выполнил 5 подач навылет, не допустил ни одной двойной и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Циципас исполнил 5 эйсов, дважды ошибся при подаче и не сделал ни одного брейка.

  • Счет в личных встречах Надаля и Циципаса стал 3-0 в пользу испанца.
  • В финале Надаль встретится с победителем пары Джокович – Пуй.
  • Рафа – чемпион Australian Open-2009.
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