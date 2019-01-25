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Саманта Стосур и Чжэн Шуай выиграли первый совместный «Шлем»

Стосур и Шуай выиграли первый совместный «Шлем»
Eurosport

5 ч. назад

Австралийке и китаянке покорился парный Australian Open.

Интернациональный дуэт Саманта Стосур / Чжэн Шуай оказался сильнее прошлогодних чемпионок Australian Open Тимеа Бабош / Кристина Младенович – 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 37 минут. Ярче всего о матче говорит статистика реализованных брейк-пойнтов: Бабош и Младенович реализовали одну из 11 возможностей взять подачу соперниц, Стосур и Шуай взяли 3 из 3.

  • Стосур выиграла третий «Большой шлем» в паре: ранее она побеждала на US Open (2005) и на «Ролан Гаррос» (2006). В одиночке Саманта побеждала в США в 2011-м.
  • Чжэ Шуай ни разу прежде не играла в финалах мэйджоров ни в одиночном разряде, ни в паре.
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