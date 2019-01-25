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Новак Джокович сыграет в финале Australian Open с Рафаэлем Надалем

Джокович сыграет в финале с Надалем
Eurosport

1 час назад

Серб не заметил в полуфинале Люку Пуя.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в финал Australian Open, преодолев барьер в лице француза Люка Пуя – 6:0, 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Ноле выполнил 6 подач навылет, не допустил ни одной двойной и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Пуй исполнил 4 эйса, трижды ошибся при подаче и ни разу не добрался до брейк-пойнта. Счет невынужденных ошибок 27:5 в пользу Пуя.

Джокович повел в противостоянии с французом – 1-0.

  • В финале Новак встретится с Рафаэлем Надалем. В 2012-м серб обыграл испанца в финале АО в пяти сетах.
  • Рафа – чемпион Australian Open-2009.
  • На счету Новака 6 титулов в Мельбурне.
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