Новак Джокович сыграет в финале Australian Open с Рафаэлем Надалем

Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в финал Australian Open, преодолев барьер в лице француза Люка Пуя – 6:0, 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Ноле выполнил 6 подач навылет, не допустил ни одной двойной и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Пуй исполнил 4 эйса, трижды ошибся при подаче и ни разу не добрался до брейк-пойнта. Счет невынужденных ошибок 27:5 в пользу Пуя.

Джокович повел в противостоянии с французом – 1-0.

В финале Новак встретится с Рафаэлем Надалем. В 2012-м серб обыграл испанца в финале АО в пяти сетах.

Рафа – чемпион Australian Open-2009.

На счету Новака 6 титулов в Мельбурне.

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