«Их мнение меня никак не касается». Дмитрий Турсунов – о критиках и работе с Соболенко

Это новый выпуск подкаста Eurosport.ru – комментатор телеканала Eurosport Владас Ташев поговорил с 14-кратным победителем турниров ATP Дмитрием Турсуновым и вытащил из него все самое интересное.

Турсунов рассказал о работе с Ариной Соболенко, отношении к критике и о том, какие результаты Арины в сезоне-2019 он посчитает удовлетворительными. «Сейчас она очень часто оказывается в сложных ситуациях по ходу матчей из-за того, что сама не довела дело до конца», – Дмитрий не жалел подопечную и раскрыл все детали рабочего процесса.

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В третьем раунде Australian Open Соболенко уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 3:6, 2:6.

В понедельник Арина дебютирует в топ-10 мирового рейтинга, вытеснив оттуда представительницу России Дарью Касаткину.

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