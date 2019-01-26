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Наоми Осака выиграла Australian Open и стала первой ракеткой мира

Осака выиграла второй «Шлем» подряд и стала первой ракеткой мира
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Вслед за победой на US Open японка взяла титул в Австралии.

В финале женского Australian Open-2019 Наоми Осака переиграла Петру Квитову со счетом – 7:6 (2), 5:7, 6:4. Победа в Австралии стала для японки второй подряд на главных турнирах года.

Чемпионка выбила 33 виннера, совершила 33 невынужденные ошибки, выполнила девять подач навылет (4 двойные) и трижды сделала брейк.

Чешка ответила 33 активно выигранными мячами, 39 невынужденными ошибками, пятью эйсами (при четырех двойных) и тремя брейками.

Это была первая встреча между девушками.

С понедельника Наоми Осака станет первой ракеткой мира. Петра Квитова будет второй.

  • Титул AO-2019 стал первым для японки на австралийских кортах.
  • Чемпионка получит 4,1 млн долларов. За второе место выдадут 2,1 миллиона.
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