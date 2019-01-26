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Осака будет новой Сереной. Она тоже много говорит, крушит соперниц и уже первая ракетка мира
А еще, возможно, будет встречаться с Майклом Б. Джорданом.
С 2001 года никто в женском туре не брал «ТБШ» два раза подряд после первой же победы на одном из главных турниров года. 18 лет назад подобное удалось Дженнифер Каприати, которая взяла поочередно Австралию и Францию, но сравнивать Наоми Осаку будут все равно не с ней.
Образец для подражания для 21-летней японки Серена Уильямс. И после столь мощного взлета карьеры Осаки кажется, что она станет для тенниса не меньшей величиной.
Великих игроков отличают вполне определенные вещи: они лучше всех играют в теннис (самый логичный факт), работают с гениальными тренерами, почти всегда спокойны и генерируют больше всех инфоподов. Осака обладает всеми составляющими уже к 21 году.
В женском туре уже который год происходят флуктуации, неподвластные сознанию. Перед стартом Australian Open первой ракеткой мира могли стать 11 девушек, но стала сами понимаете кто. Видимо, надолго.
Наоми сделала триумфальный поход за вторым «Шлемом» подряд еще и красивым. Драматично побилась с середняками в середине турнира, расправилась с королевой камбэков и победительницей Уильямс Каролиной Плишковой и соорудила идеальную постановку в финале.
Понятно, что важнейшую роль в спектакле сыграла и Петра Квитова, которая пришла в финал впервые после страшнейшей травмы рабочей руки, но героиней судьба выбрала Наоми. Хочется назвать ее хрупкой и юной, но велика вероятность нарваться на штамп и неправду. Японка выдает феноменальное хладнокровие для 21-летнего игрока и даже после страшнейших провалов не бросает играть. В финале разочаровывающих моментов было много. Тройной чемпионшип-поинт превращался в 5-7 во второй партии, отказывала первая подача и близкий к идеальному форхенд на решающих мячах в начале третьего сета, но Наоми справилась.
Осака, как и свой сверхтитулованный и известный прототип, много говорит. Говорит по делу, философски и промотирует здравые мысли, несмотря на юный возраст. «Одна из главных целей на сезон – повзрослеть, стать более зрелым человеком. И мне кажется, что в чем-то у меня получилось, но есть вещи, на которые я смотрю, как будто мне три года», – видимо, движение Осаки вверх по рейтингу связано не совсем с желанием переигрывать всех. Делать это механически она научилась, когда взяла US Open. В Австралии самым сложным для девушки был потенциальный психологический кризис, хотя бы в том же финале. После отданного с пустого места второго сета казалось, что на свободу рванула другая Наоми: девочка, которая психует не справляется с эмоциями и плачет после потерянных очков. Так действительно было, но потом вышла чемпионка и спокойно завершила дело. Как это делает Серена.
«Я всегда думала, что Кеи Нисикори – отличный пример для подражания в мужском теннисе, и хотела, чтобы в женском тоже кто-то был. Надеюсь, я сама стану таким примером», – сказала Наоми после победы на US Open, а чемпионством на австралийских кортах она подтвердила желание. Теперь Осака по праву может считать величайшей азиатской теннисисткой в истории. Она выросла в первую ракетку мира в 21 год, но, что гораздо сильнее, впервые в истории Азии. Никто ранее не взбирался так высоко, но теперь это сделала девушка, которую преследуют противоречия в национальном определении.
Наоми родилась в смешанной семье и наполовину является гаитянкой. Ее мать Тамаки Осака познакомилась с Леонардом Франсуа в студенческие годы в Саппоро, а когда об их отношениях узнал отец Осаки, то назвал ее позором семьи. Молодая пара после этого уехала в Осаку, где и родилась будущая чемпионка и ее сестра, а мать и девочки долго не общались с родными. В 11 лет Наоми впервые увидела бабушку и дедушку, рассказала им о том, что хочет быть теннисисткой, но они только посмеялись. Кажется, они никогда так не ошибались.
Наоми уже давно живет и тренируется в США. С этим и связаны проблемы в отношении к ней. После первых побед Осака отказывалась от интервью на японском, объясняя это тем, что ее уровень очень слаб и что «она не хочет выглядеть как идиотка». Это вызвало недоумение у японских медиа. Nikkan Gendai выпустила статью с провокационным заголовком: «Нам теперь нужно полагаться на кровь приезжих?» На Australian Open многое поменялось, и японка уже требовала, чтобы журналисты задавали вопросы и на формально родном языке, а потом усмехалась, что они ее единственный шанс не забыть язык вовсе.
Наоми ОсакаGetty Images
Сейчас у Осаки двойное гражданство. В 21 год по закону ей предстоит выбрать только одно – у японцев не может быть два паспорта. Так что вполне возможно с Сереной Уильямс будут сравнивать ее соотечественницу Наоми Осаку.
В любом случае Осака уже звезда. Google признал ее самой популярной теннисисткой 2018 года. Запрос с ее именем и фамилией вбивали в поисковую строку чаще, чем любого другого теннисиста. После чемпионского US Open Наоми прокатилась по всем модным заокеанским программам и в одной из них ее усиленно сводили с актером Майклом Б. Джорданом. Эллен Дедженерес делала это в эфире после слов о том, что Осака запала на злодея из «Черной пантеры», а потом подкалывала ее на день рождения в твиттере. Актер тоже в стороне не остался.
А еще у Наоми по-настоящему чемпионский тренер. Саша Баин стал лучшим коучем прошлого года, а сейчас сделал из Осаки двухкратную чемпионку «ТБШ». Раньше он работал с Возняцки, Стивенс, Азаренко и, конечно же, Сереной. Во время неудач Осаки он дрожал от нервов и вел себя едва ли не драматичнее самой японки, но Наоми отплатила за его переживания сполна.
Год назад юная девушка была 72-й ракетой мира и не выигрывала ни одного титула. Теперь у нее три чашки, две из которых «Шлемы», огромная популярность и кажущееся идеальным будущее. Ее величию только предстоит развиться, но уже можно сказать точно: звезда родилась.
Наоми Осака – Петра Квитова – 7:6 (2), 5:7, 6:4