Осака будет новой Сереной. Она тоже много говорит, крушит соперниц и уже первая ракетка мира

С 2001 года никто в женском туре не брал «ТБШ» два раза подряд после первой же победы на одном из главных турниров года. 18 лет назад подобное удалось Дженнифер Каприати, которая взяла поочередно Австралию и Францию, но сравнивать Наоми Осаку будут все равно не с ней.

Образец для подражания для 21-летней японки Серена Уильямс. И после столь мощного взлета карьеры Осаки кажется, что она станет для тенниса не меньшей величиной.

Великих игроков отличают вполне определенные вещи: они лучше всех играют в теннис (самый логичный факт), работают с гениальными тренерами, почти всегда спокойны и генерируют больше всех инфоподов. Осака обладает всеми составляющими уже к 21 году.

В женском туре уже который год происходят флуктуации, неподвластные сознанию. Перед стартом Australian Open первой ракеткой мира могли стать 11 девушек, но стала сами понимаете кто. Видимо, надолго.

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Наоми сделала триумфальный поход за вторым «Шлемом» подряд еще и красивым. Драматично побилась с середняками в середине турнира, расправилась с королевой камбэков и победительницей Уильямс Каролиной Плишковой и соорудила идеальную постановку в финале.

Понятно, что важнейшую роль в спектакле сыграла и Петра Квитова, которая пришла в финал впервые после страшнейшей травмы рабочей руки, но героиней судьба выбрала Наоми. Хочется назвать ее хрупкой и юной, но велика вероятность нарваться на штамп и неправду. Японка выдает феноменальное хладнокровие для 21-летнего игрока и даже после страшнейших провалов не бросает играть. В финале разочаровывающих моментов было много. Тройной чемпионшип-поинт превращался в 5-7 во второй партии, отказывала первая подача и близкий к идеальному форхенд на решающих мячах в начале третьего сета, но Наоми справилась.

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Осака, как и свой сверхтитулованный и известный прототип, много говорит. Говорит по делу, философски и промотирует здравые мысли, несмотря на юный возраст. «Одна из главных целей на сезон – повзрослеть, стать более зрелым человеком. И мне кажется, что в чем-то у меня получилось, но есть вещи, на которые я смотрю, как будто мне три года», – видимо, движение Осаки вверх по рейтингу связано не совсем с желанием переигрывать всех. Делать это механически она научилась, когда взяла US Open. В Австралии самым сложным для девушки был потенциальный психологический кризис, хотя бы в том же финале. После отданного с пустого места второго сета казалось, что на свободу рванула другая Наоми: девочка, которая психует не справляется с эмоциями и плачет после потерянных очков. Так действительно было, но потом вышла чемпионка и спокойно завершила дело. Как это делает Серена.

«Я всегда думала, что Кеи Нисикори – отличный пример для подражания в мужском теннисе, и хотела, чтобы в женском тоже кто-то был. Надеюсь, я сама стану таким примером», – сказала Наоми после победы на US Open, а чемпионством на австралийских кортах она подтвердила желание. Теперь Осака по праву может считать величайшей азиатской теннисисткой в истории. Она выросла в первую ракетку мира в 21 год, но, что гораздо сильнее, впервые в истории Азии. Никто ранее не взбирался так высоко, но теперь это сделала девушка, которую преследуют противоречия в национальном определении.

Наоми родилась в смешанной семье и наполовину является гаитянкой. Ее мать Тамаки Осака познакомилась с Леонардом Франсуа в студенческие годы в Саппоро, а когда об их отношениях узнал отец Осаки, то назвал ее позором семьи. Молодая пара после этого уехала в Осаку, где и родилась будущая чемпионка и ее сестра, а мать и девочки долго не общались с родными. В 11 лет Наоми впервые увидела бабушку и дедушку, рассказала им о том, что хочет быть теннисисткой, но они только посмеялись. Кажется, они никогда так не ошибались.

Наоми уже давно живет и тренируется в США. С этим и связаны проблемы в отношении к ней. После первых побед Осака отказывалась от интервью на японском, объясняя это тем, что ее уровень очень слаб и что «она не хочет выглядеть как идиотка». Это вызвало недоумение у японских медиа. Nikkan Gendai выпустила статью с провокационным заголовком: «Нам теперь нужно полагаться на кровь приезжих?» На Australian Open многое поменялось, и японка уже требовала, чтобы журналисты задавали вопросы и на формально родном языке, а потом усмехалась, что они ее единственный шанс не забыть язык вовсе.

Наоми ОсакаGetty Images

Сейчас у Осаки двойное гражданство. В 21 год по закону ей предстоит выбрать только одно – у японцев не может быть два паспорта. Так что вполне возможно с Сереной Уильямс будут сравнивать ее соотечественницу Наоми Осаку.

В любом случае Осака уже звезда. Google признал ее самой популярной теннисисткой 2018 года. Запрос с ее именем и фамилией вбивали в поисковую строку чаще, чем любого другого теннисиста. После чемпионского US Open Наоми прокатилась по всем модным заокеанским программам и в одной из них ее усиленно сводили с актером Майклом Б. Джорданом. Эллен Дедженерес делала это в эфире после слов о том, что Осака запала на злодея из «Черной пантеры», а потом подкалывала ее на день рождения в твиттере. Актер тоже в стороне не остался.

А еще у Наоми по-настоящему чемпионский тренер. Саша Баин стал лучшим коучем прошлого года, а сейчас сделал из Осаки двухкратную чемпионку «ТБШ». Раньше он работал с Возняцки, Стивенс, Азаренко и, конечно же, Сереной. Во время неудач Осаки он дрожал от нервов и вел себя едва ли не драматичнее самой японки, но Наоми отплатила за его переживания сполна.

Год назад юная девушка была 72-й ракетой мира и не выигрывала ни одного титула. Теперь у нее три чашки, две из которых «Шлемы», огромная популярность и кажущееся идеальным будущее. Ее величию только предстоит развиться, но уже можно сказать точно: звезда родилась.

Наоми Осака – Петра Квитова – 7:6 (2), 5:7, 6:4

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