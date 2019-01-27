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Пьер-Юж Эрбер и Николя Маю выиграли Australian Open в парном разряде

Эрбер и Маю выиграли Australian Open в парном разряде
Eurosport

1 час назадОбновлено 25 мин. назад

На австралийском турнире осталось сыграть один главный матч.

Французы Пьер-Юж Эрбер и Николя Маю выиграли у финна Хенри Континена и австралийца Джона Пирса в финале парного разряда Australian Open – 6:4, 7:6.

Матч продолжался 1 час и 40 минут. На счету пары Эрбер/Маю 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт (из девяти попыток). Пара Континен/Пирс выполнила 6 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта (из четырех попыток).

  • В женском парном разряде победу одержали австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай.
  • В женском одиночном разряде победила японка Наоми Осака.

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