Серена и Роджер считают АО лучшим турниром. Но австралийский «Шлем» стал лучшим и для фанов

Australian Open в 70-х и 80-х – безликий турнир, у которого не было ни фишки, ни топ-игроков (почти). Австралийский «Шлем» менял локации, покрытия, рисковал потерять статус ТБШ, но, как в «Бойцовском клубе», утратив все до конца, внезапно, обрел свободу.

Турнир чувствовал себя так неважно, что на нем как-то победил Марк Эдмондсон из топ-220, теннисисты двигались в гору, когда бежали к сетке на центральном корте, а теннисный клуб в Коойонге называли Уимблдоном для бедных.

Короче, терять было нечего: из АО без риска могли слепить что угодно. Организаторы схватились за шанс. Во-первых, переехали в просторный «Мельбурн-Парк» и поменяли покрытие на хард.

Во-вторых, разобрались с игроками – ударили рекордными призовыми и внимательно подошли ко всем мелочам, которые делают настроение теннисистам. Безлимитная бесплатная еда, пуховики на обратный перелет, просторные лаунджи – теперь топы вместо игнора называют АО лучшим турниром в календаре.

«Мельбурн Парк»Eurosport

В-третьих, создали уникальную атмосферу для «Шлемов», да и вообще теннисных турниров. Вот тут поподробнее и своими глазами: сейчас в Australian Open гораздо больше от Tomorrowland-а и Коачеллы, чем от серьезного теннисного турнира, вроде того же Уимблдона. Просто замените Бейонсе и Эминема на Серену и Федерера – разный главный ивент, но одинаковые суть и настроение.

Это чисто фестивальный формат: максимально разные люди в одном месте миксуют максимально разные развлечения. Теннис или там концерт – только одно из них, поэтому на АО кайфанут не только фанаты миссис Уильямс, а на Коачелле не только фанаты миссис Ноулз-Картер.

Дополнительные развлечения цепляют самую разную аудиторию: семьи идут в детский городок с водными горками и на Kids Day, тусовщики на двухнедельный музыкальный фестиваль, люди постатуснее закажут Апероль-Cпритц и затарятся чем-нибудь в модном Lululemon.

Первый сет матча Федерер – Циципас я посмотрел на большом экране на главной площади турнира. Мой сосед по лежаку слева, австралийский грек Константинос, пришел только на Циципаса, а после матча с другими греками устроил бузуки рядом с ареной Рода Лэйвера. Австралийская японка Ким пришла на музыкальный фестиваль и за компанию с подругой, фанаткой Федерера. Обе заплатили по 49 долларов за граунд-пасс.

В этом секрет того, что посещаемость турнира с момента переезда в «Мельбурн-Парк» выросла в три раза (240 тысяч против 740). Пока Уимблдон держится за традиции и собирает 500 тысяч фанов за две недели, Australian Open не парится, собирает в одном парке зону «Fortnite», бутики и в полтора раза больше людей.

Пока одни, как и сто лет назад, продают теннис, другие продают развлечение.

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