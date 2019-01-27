Новак Джокович – семикратный чемпион Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл у испанца Рафаэля Надаля в финальном матче Australian Open-2019 – 6:3, 6:2, 6:3.

Если в 2012 году Рафа и Ноле выдали в Мельбурне длиннейший финал в истории «Шлемов» (5 часов 53 минуты), то спустя 7 лет все решилось за 2 часа 4 минуты.

Серб превзошел соперника по подачам навылет (8-3) и виннерам (34-21). Новак избежал двойных и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Надаль заработал один брейк-пойнт, но упустил его. У него 2 двойные.

Джокович увеличил преимущество в личном противостоянии (28-25), но на турнирах «Большого шлема» чаще по-прежнему брал верх Надаль (6-9).

Джокович взял третий мэйджор подряд: в 2018 году он стал победителем Уимблдона и US Open. Новак в третий раз в карьере выиграл связку Лондон – Нью-Йорк – Мельбурн. В 2016 году он продлил ее, взяв единственный в карьере «Ролан Гаррос».

Новак выиграл Australian Open в седьмой раз за карьеру (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019). Это новый рекорд турнира.

Вдобавок Джокович выиграл свой 15-й «Шлем». Он вышел на чистое третье место и уступает только Роджер Федереру (20) и Надалю (17).

На счету Надаля одна победа в Австралии (2009) и четыре проигранных финала. Турнир в Мельбурне самый неудачный в карьере Рафы.

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