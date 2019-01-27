Это будет год Джоковича. Но победа над Надалем тут ни при чем

Это был суперожидаемый Australian Open: в женской сетке лидеры по классике катапультировались, в мужской ровно одна новость – Роджер вылетел чуть раньше, чем должен был. Мужской финал, по идее, шел туда же, в классику: Джокович-Надаль, 4-5 сетов, 3 часа+, война, да, война.

Но тут что-то сломалось. Против Новака вышел не Рафаэль Надаль, а рандомный испанский грунтовик с двойной фамилией. Медведев, Шаповалов, даже постоянный клиент Новака Жо-Вильфрид Тсонга выглядели против Ноле не так безнадежно.

Это удивительный твист и дело не только в том, что Рафа обычно дает бой в любой форме и на любом покрытии. В первую очередь, двухчасовая расправа поражает, потому что Рафа на турнире играл в новый и очень крутой теннис.

До финала Надаль не проиграл ни сета и без шансов разобрался с новой школой (Де Минаур, Тиафо, Циципас). Рафа отказался от длинных розыгрышей и контратак и победил дерзких фрешменов их же оружием: мощной подачей, давлением и агрессией. Казалось, что в финале эти скиллы помогут если не победить, то хотя бы увести матч в пять равных сетов.

Но Надаль вернулся к старому стилю в худшем виде: на корте снова вращение, высокий отскок, но вот ошибки, вроде бы, никто не звал. 28 невынужденных всего за два часа – это провал, 11-3 по ошибкам в первом сете – это уже что-то на уровне (название провала).

Иногда счет не отражает реальное положение дел, но это точно не тот случай: интриги в финале не было ни минуты. В первом сете Новак отдал на подаче одно очко. Еще раз, одно. Во втором и третьем Рафа на приеме был чуть лучше, но это почти не конвертировалось в борьбу и опасность. Единственный подаренный брейк-пойнт в середине третьего сета – это даже не смешно.

Джоковичу было слишком удобно. Ноле контролировал все, почти идеально гасил высокий отскок Рафы плоскими ударами и за счет этого доминировал в розыгрышах. Рафу иногда выручала подача, иногда героические переводы и выходы к сетке, но эти удары останутся лишь для хайлайтов. Глобально у Надаля рассыпался форхенд, сбоил бэкхенд, а нервы превращали точные удары в тычки.

По такой игре Ноле выложился максимум наполовину. Удивительно, но в Мельбурне Джокович выложился на максимум только с Медведевым. Даня лучше цеплялся в длинных розыгрышах, выдавливал ошибки и отлично подавал. В четвертом круге Новак наколотил 50 невынужденных (в 1/4, 1/2 и финале вышло 23) и выдал худший матч на турнире на подаче.

Новак Джокович после победы на Austalian OpenGetty Images

Такой запас в игре Джоковича даже немного пугает. Если Ноле не поймает травму и не свяжется с новым гуру, в этом сезоне за пределами грунта он будет доминировать.

Рафа, несмотря на тоскливый финал, в Австралии показал, за счет чего может круто отыграть не только в конце весны. Нужно только поскорее забыть этот матч и оставить фирменный теннис для арены Филиппа Шатрие.

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