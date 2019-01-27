Наоми Осака и Петра Квитова рубились в финале AO дольше, чем Новак Джокович и Рафаэль Надаль

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля в финальном матче Australian Open – 6:3, 6:2, 6:3.

В этом году на австралийском турнире произошел редкий прецедент: мужской финал занял меньшее количество времени, чем женский. Джокович и Надаль закончили свой матч за 2 часа и 4 минуты, Наоми Осака и Петра Квитова – за 2 часа и 30 минут.

«Ребята, поздравляю вас с завершением АО! Интриги в мужском матче не было, очень жаль. Ожидали настоящую битву», – отметила комментатор Eurosport Анна Чакветадзе.

Джокович и Осака стали первыми теннисистом и теннисисткой с 1995 года, которые параллельно выиграли 2 «Больших шлема» подряд. 24 года назад это удалось Штеффи Граф и Питу Сампрасу на Уимблдоне и US Open.

Джокович победил на третьем мэйджоре подряд (всего в карьере серба 15 побед на «Шлемах»).

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