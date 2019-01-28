Eurosport
Новак Джокович заработал 3 миллиона долларов. Главные цифры Australian Open в одной картинке
Количество болельщиков, цены на билеты и грустная дата для всей Австралии.
- Новак выиграл Australian Open в седьмой раз за карьеру (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019). Это новый рекорд турнира.
- Вдобавок Джокович выиграл свой 15-й «Шлем». Он вышел на чистое третье место и уступает только Роджер Федереру (20) и Рафаэлю Надалю (17).
- Титул победительницы Australian Open-2019 стал первым для японки Наоми Осаки на австралийских кортах.
- Осака получит получает те же призовые, что и Джокович – около трех миллионов долларов США.
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