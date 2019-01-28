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Наоми Осака возглавила мировой рейтинг

Осака возглавила мировой рейтинг
Eurosport

7 мин. назад

Первый номер один из Азии.

Наоми Осака официально стала первой ракеткой мира. Первую строчку 21-летней японке обеспечила победа на Australian Open-2019.

Арина Соболенко дебютировала в первой десятке. Дарья Касаткина покинула топ-10, но осталась первой ракеткой России.

Рейтинг WTA, версия от 28 января:

1 (4). Наоми Осака (Япония) – 7030 очков;

2 (6). Петра Квитова (Чехия) – 6290;

3 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5582;

4 (5). Слоан Стивенс (США) – 5307;

5 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 5100;

6 (2). Ангелика Кербер (Германия) – 4965;

7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4940;

8 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4430;

9 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 3566;

10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3485…

12 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 3355;

13 (12). Анастасия Севастова (Латвия) – 3330...

20 (20). Анетт Контавейт (Эстония) – 2335...

22 (22). Алена Остапенко (Латвия) – 2242...

24 (24). Леся Цуренко (Украина) – 1896...

29 (30). Мария Шарапова (Россия) – 1662…

32 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1520;

33 (31). Александра Саснович (Белоруссия) – 1520...

41 (39). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1240...

47 (57). Даяна Ястремская (Украина) – 1119...

51 (53). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1062...

61 (60). Екатерина Макарова (Россия) – 918…

63 (62). Вера Лапко (Белоруссия) – 896...

72 (69). Евгения Родина (Россия) – 816…

78 (72). Екатерина Александрова (Россия) – 750;

79 (89). Анастасия Потапова (Россия) – 744…

81 (91). Маргарита Гаспарян (Россия) – 732…

87 (71). Кайя Канепи (Эстония) – 696...

94 (98). Анна Блинкова (Россия) – 639;

95 (94). Катерина Козлова (Украина) – 636;

96 (95). Зарина Дияс (Казахстан) – 635;

97 (96). Вера Звонарева (Россия) – 635.

  • Осака стала первой теннисисткой со времен Дженнифер Каприати (2001), которая вслед за дебютной победой на «Шлемах» выиграла и следующий мэйджор.

Осака будет новой Сереной. Она тоже много говорит, крушит соперниц и уже первая ракетка мира

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