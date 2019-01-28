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Наоми Осака возглавила мировой рейтинг
Первый номер один из Азии.
Наоми Осака официально стала первой ракеткой мира. Первую строчку 21-летней японке обеспечила победа на Australian Open-2019.
Арина Соболенко дебютировала в первой десятке. Дарья Касаткина покинула топ-10, но осталась первой ракеткой России.
Рейтинг WTA, версия от 28 января:
1 (4). Наоми Осака (Япония) – 7030 очков;
2 (6). Петра Квитова (Чехия) – 6290;
3 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5582;
4 (5). Слоан Стивенс (США) – 5307;
5 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 5100;
6 (2). Ангелика Кербер (Германия) – 4965;
7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4940;
8 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4430;
9 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 3566;
10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3485…
12 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 3355;
13 (12). Анастасия Севастова (Латвия) – 3330...
20 (20). Анетт Контавейт (Эстония) – 2335...
22 (22). Алена Остапенко (Латвия) – 2242...
24 (24). Леся Цуренко (Украина) – 1896...
29 (30). Мария Шарапова (Россия) – 1662…
32 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1520;
33 (31). Александра Саснович (Белоруссия) – 1520...
41 (39). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1240...
47 (57). Даяна Ястремская (Украина) – 1119...
51 (53). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1062...
61 (60). Екатерина Макарова (Россия) – 918…
63 (62). Вера Лапко (Белоруссия) – 896...
72 (69). Евгения Родина (Россия) – 816…
78 (72). Екатерина Александрова (Россия) – 750;
79 (89). Анастасия Потапова (Россия) – 744…
81 (91). Маргарита Гаспарян (Россия) – 732…
87 (71). Кайя Канепи (Эстония) – 696...
94 (98). Анна Блинкова (Россия) – 639;
95 (94). Катерина Козлова (Украина) – 636;
96 (95). Зарина Дияс (Казахстан) – 635;
97 (96). Вера Звонарева (Россия) – 635.
- Осака стала первой теннисисткой со времен Дженнифер Каприати (2001), которая вслед за дебютной победой на «Шлемах» выиграла и следующий мэйджор.
Осака будет новой Сереной. Она тоже много говорит, крушит соперниц и уже первая ракетка мира