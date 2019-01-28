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Новак Джокович упрочил лидерство, Александр Зверев заменил Роджера Федерера в первой тройке

Джокович упрочил лидерство, Зверев заменил Федерера в первой тройке
Eurosport

1 час назад

Серб снова преодолел отметку в 10000 баллов.

Новак Джокович укрепил лидерство в мировом рейтинге благодаря победе на Australian Open-2019. Экс-чемпион Мельбурна Роджер Федерер покинул первую тройку, а его место занял Александр Зверев.

Рейтинг АТР, версия от 28 января:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10955 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320,

3 (4). Александр Зверев (Германия) – 6475,

4 (5). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5060,

5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4845,

6 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600,

7 (9). Кэй Нисикори (Япония) – 4110,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3960,

9 (10). Джон Изнер (США) – 3155,

10 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3140,

11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2880…

16 (19). Даниил Медведев (Россия) – 2000…

22 (20). Николос Басилашвили (Грузия) – 1820...

55 (56). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 829...

81 (84). Илья Ивашко (Белоруссия) – 674...

84 (86). Эрнест Гулбис (Латвия) – 659...

96 (96). Евгений Донской (Россия) – 599…

100 (87). Андрей Рублёв (Россия) – 575.

  • Джокович в третий раз карьере выиграл три «Шлема» подряд. Никому в Открытой эре не удавалось сделать это больше двух раз.
  • В мае Новак на «Ролан Гаррос» сразится за второй некалендарный «Большой шлем».

Это будет год Джоковича. Но победа над Надалем тут ни при чем

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