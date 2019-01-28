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Новак Джокович упрочил лидерство, Александр Зверев заменил Роджера Федерера в первой тройке
Серб снова преодолел отметку в 10000 баллов.
Новак Джокович укрепил лидерство в мировом рейтинге благодаря победе на Australian Open-2019. Экс-чемпион Мельбурна Роджер Федерер покинул первую тройку, а его место занял Александр Зверев.
Рейтинг АТР, версия от 28 января:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10955 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320,
3 (4). Александр Зверев (Германия) – 6475,
4 (5). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5060,
5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4845,
6 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600,
7 (9). Кэй Нисикори (Япония) – 4110,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3960,
9 (10). Джон Изнер (США) – 3155,
10 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3140,
11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2880…
16 (19). Даниил Медведев (Россия) – 2000…
22 (20). Николос Басилашвили (Грузия) – 1820...
55 (56). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 829...
81 (84). Илья Ивашко (Белоруссия) – 674...
84 (86). Эрнест Гулбис (Латвия) – 659...
96 (96). Евгений Донской (Россия) – 599…
100 (87). Андрей Рублёв (Россия) – 575.
- Джокович в третий раз карьере выиграл три «Шлема» подряд. Никому в Открытой эре не удавалось сделать это больше двух раз.
- В мае Новак на «Ролан Гаррос» сразится за второй некалендарный «Большой шлем».
Это будет год Джоковича. Но победа над Надалем тут ни при чем