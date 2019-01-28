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Джокович расписался на куртке и подарил ее фанату, у которого не оказалось листочка для автографа
Топ на корте, топ за пределами корта.
Победитель Australian Open-2019 Новак Джокович осчастливил фаната, подарив ему собственную куртку с автографом.
Серб покидал арену имени Рода Лайвера после победы над Рафаэлем Надалем и встретил поджидавших его фанатов. У одного из поклонников не оказалось с собой ничего, на чем бы Джокович мог расписаться, – и тогда Новак снял куртку, расписался на ней и преподнес ее болельщику.
- Джокович выиграл у Надаля со счетом 6:3, 6:2, 6:3.
- Новак взял 3 последних мэйджора – Уимблдон, US Open и Australian Open. Серб занимает первую строчку в мировом рейтинге ATP.
Это будет год Джоковича. Но победа над Надалем тут ни при чем
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