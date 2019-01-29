Тренер Серены Патрик Муратоглу о работе с Уильямс, взлете Циципаса и недооцененной Возняцки

– В академии Муратоглу всегда были русские или русскоязычные игроки: Путинцева, Павлюченкова, Гаврилова. Кто впечатлил больше?

– Разные игроки – это совершенно разные истории. Гаврилову я помню с 13 лет: на каком-то юниорском турнире она ходила отстраненно, ни с кем не разговаривала. Я подумал «О, вот это точно первая сеяная» и оказался прав. Настоящий чемпионский характер. Когда она пришла в академию, ей, конечно, нашлось место.

Путинцева пришла сама и очень настойчиво просилась к нам. Ее характер мне тоже сразу понравился, мы не могли ее не взять.

– Юлия в интервью рассказывала, что вы дали ей испытательный срок и челлендж: войти в топ-50 рейтинга до 18 лет.

– Серьезно? Я уже не помню, если честно. Только не говорите ей, но я бы все равно ее взял, ахаха.

– Вы создали Team M, в нее вошли Попырин и Циципас. В чем идея этой команды?

– Для этих парней с огромным потенциалом мы создали все условия. С ними работает команда наших лучших людей: физио, тренеры, элитная команда. Кажется, план уже работает.

– А на что вы смотрите в молодых игроках на отборе? В том же Циципасе, например.

– В первую очередь на их страсть к соперничеству. Я всегда смотрю на это. Некоторые ребята сильно прибавляют прямо во время матчей и разбираются с соперниками уровнем выше. Стефанос отлично показал это в матче с Федерером.

Очень важна и самостоятельность, чтобы игрок в раннем возрасте понимал, что он хочет от себя и своего тенниса. Это тоже про Циципаса.

– А были игроки, которые не впечатлили вас сразу, но выросли в топов?

– Ну, ты редко помнишь тех, кто не впечатлил. Есть игроки, которых я запомнил, но они взлетели гораздо выше, чем я ожидал. Например, Возняцки. Я впервые увидел ее в 10 лет и подумал, что она будет в порядке. Никто больше, правда, не верил, что она будет хороша. Вот никто, серьезно. А я видел ее в топ-20, но никогда бы не сказал, что она станет первой ракеткой и возьмет «Большой шлем».

– Как и где вы впервые встретились с Сереной? Ваше первое впечатление о ней?

– Я впервые увидел ее в ресторане в Майами. Я был с Димитровым, был его тренером, она пришла поужинать с нами и показалось очень, эм, милой.

– И все?

– Это были разговоры о всяком, я как-то и не приглядывался к ней.

– Окей, а первое полноценное впечатление?

– В 2012-м она проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» и позвонила мне: «Я могу потренироваться в академии?» Я, конечно, согласился. Она приехала, я с ней еще не работал. Я спросил, что ей нужно, она попросила двух спарринг-партнеров и 45 минут играла вообще без пауз.

Я был там, но только чтобы убедиться, что у нее есть все необходимое. Она закончила тренировку, подсела ко мне и сказала: «Поговори со мной». Я поговорил, и с тех пор мы работаем вместе, ха-ха.

– Серена на тренировках отличается от Серены в жизни?

– В жизни она почти всегда очень веселая, постоянно шутит. На тренировках это все моментально исчезает. Она знает, для чего она здесь и чего она хочет.

– Как Серена изменилась после родов?

– Сразу после возвращения к тренировкам она была совсем другой. Она чувствовала себя виновной в том, что бросила дочь. Алексис-Олимпия была совсем маленькой, и Серена думала о ней весь тренировочный день, ее мысли были там, а не на корте. Она вроде бы тренировалась, но совсем не с тем характером. Она не была собой в прошлом году.

Но сейчас, когда дочь уже ходит, Серена спокойнее делает свое дело. И сейчас она снова стала той, кем была раньше. Я снова вижу Серену, которую знал.

– Самый сложный соперник Серены за все время?

– Самый тяжелый, с которым всегда тяжело играть, это Серена. Когда Серена – не Серена, она победима, во всех проигранных матчах она не была собой. Когда Серена – это Серена, никто не может ее победить.

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