Австралийская чемпионка ОИ: «Серена сможет обыграть Джоковича в любой день»

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии Лизель Джонс сделала крайне спорное заявление на тему гендеров в мировом спорте.

«Люди говорят, что спорт – мужское дело, что его смотрят мужчины, но все дело в культуре, которую необходимо менять. Женщины так же хороши в спорте, как и мужчины. Если не лучше.

Мы можем вспомнить Серену Уильямс. Если вы выпустите против нее Новака Джоковича, я думаю, Серена сможет обыграть его в любой день», – цитирует Джонс Tennis World USA.

У 33-летней Лизель 9 медалей (3-5-1) Олимпийских игр и 14 (7-4-3) – на чемпионатах мира. Она завершила карьеру в 2012 году.

В 1998-м 203-я ракетка мира Карстен Браш разгромил последовательно Серену (6-1) и Винус Уильямс (6-2).

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