Eurosport
«Думал, Шарапова на каждом турнире будет мучаться, а вот и нет». Радио Eurosport подвел итоги АО
Ташев и Бычкова казнили финал Australian Open, кайфанули от Циципаса и короновали Джоковича.
Комментаторы Eurosport Владас Ташев и Екатерина Бычкова совместно с видеоредактором Антоном Хнкояном разобрали самые актуальные темы завершившегося Открытого чемпионата Австралии.
Что там с карьерой Федерера? Как дела у Шараповой? И многие другие ответы на вопросы, которые волнуют всех теннисных фанатов в мире.
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