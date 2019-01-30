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«Думал, Шарапова на каждом турнире будет мучаться, а вот и нет». Радио Eurosport подвел итоги АО

🎧🎙 «Думал, Шарапова на каждом турнире будет мучаться». Радио Eurosport подвел итоги АО
Радио EurosportВладас ЛасицкасАнтон Хнкоян

5 мин. назад

Ташев и Бычкова казнили финал Australian Open, кайфанули от Циципаса и короновали Джоковича.

Комментаторы Eurosport Владас Ташев и Екатерина Бычкова совместно с видеоредактором Антоном Хнкояном разобрали самые актуальные темы завершившегося Открытого чемпионата Австралии.

Что там с карьерой Федерера? Как дела у Шараповой? И многие другие ответы на вопросы, которые волнуют всех теннисных фанатов в мире.

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