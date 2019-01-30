«Думал, Шарапова на каждом турнире будет мучаться, а вот и нет». Радио Eurosport подвел итоги АО

Комментаторы Eurosport Владас Ташев и Екатерина Бычкова совместно с видеоредактором Антоном Хнкояном разобрали самые актуальные темы завершившегося Открытого чемпионата Австралии.

Что там с карьерой Федерера? Как дела у Шараповой? И многие другие ответы на вопросы, которые волнуют всех теннисных фанатов в мире.

Подписывайтесь на наш канал , иначе рискуете пропустить обсуждения самых актуальных тем.

Для пользователей Apple у нас есть подкаст в iTunes. Срочно подписывайтесь на него:

Подкаст про игру с желтым мячиком в ВК

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте