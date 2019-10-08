Британский теннисист Энди Маррей сыграет на Australian Open в 2020 году. На прошлогоднем турнире он выбыл в первом раунде, заявив, что может больше не приехать в Мельбурн.

В конце января Энди перенес операцию на бедре – в сустав вживили несколько металлических деталей. С тех пор Маррей постепенно набирает форму: летом он принял участие в нескольких турнирах в паре и в миксте, в том числе выступив с Сереной Уильямс на Уимблдоне.

Одиночный камбэк он совершил в августе на турнире в Цинциннати, а на China Open дошел до четвертьфинала, где уступил Тиму.

Последние выступления убедили спортсмена, что он готов к более серьезным турнирам, хотя не так давно Энди был в сомнениях. «Даже несколько недель назад, может, месяц, я не был уверен в том, что смогу соревноваться на высшем уровне», – приводит слова теннисиста Sky Sports.

Энди занимает 289 строчку рейтинга.

Маррей – трехкратный победитель «ТБШ».

Маррей вернется на корт после сложной операции на суставе. Но гарантий на восстановление нет

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