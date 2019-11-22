Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что уверен в своей способности выиграть Australian Open-2020.

«Сезон начинается с Australian Open. В межсезонье я буду усердно работать, как и все остальные теннисисты. Но я знаю, что могу выиграть Australian Open, и это для меня очень важно.

В 2017 и 2018 годах у меня были невероятные турниры в Австралии, тогда я одержал там победы. Это случилось не так давно, поэтому у меня есть вера, что я могу сделать это еще раз. Australian Open будет первым турниром в году, он находится в приоритете. Уимблдон тоже всегда в приоритете.

Кроме того, есть Олимпиада: я собираюсь выступить в Токио, это должно быть захватывающе. Потом все пойдет своим чередом: US Open и Итоговый турнир, если я туда квалифицируюсь. На сегодняшний день для меня важен каждый турнир, на котором я выступаю», – цитирует Федерера Tennis World.

Роджер выигрывал мэйджор в Австралии шесть раз – в 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 и 2018 годах.

В 2019 году победителем Australian Open стал серб Новак Джокович.

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