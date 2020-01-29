17 лет назад Серена и Винус порвали Australian Open. Через полгода их сестру убили наркоторговцы

Темный внедорожник с тонированными окнами остановился возле неприметного одноэтажного дома в Комптоне. Две пары встревоженных глаз прилипли к щелям в жалюзи. Комптон – пригород Лос-Анджелеса и один из самых криминальных населенных пунктов США. Группировки правят здесь, и когда перед твоим домом останавливается незнакомая тонированная тачка – жди беды. За несколько часов до этого на районе уже слышались выстрелы и визг покрышек. Часы тикали, внедорожник стоял перед домом и не собирался уезжать – двигатель заглох. Хозяева дома кожей чувствовали скрытую в машине угрозу, как дети, точно знающие, что в темноте под кроватью кто-то есть.

Это случилось в 2003 году, который стал знаковым для женского тенниса: сестры Уильямс окончательно оформили тотальное превосходство и открыли целую эпоху имени себя. На Australian Open Серена и Винус играли друг против друга в финале. Причем это был четвертый подряд турнир «Большого шлема» с обеими Уильямс в решающем матче: Серена победила сестру в решающих играх French Open-2002, Уимблдона и US Open. На AO-2003 они выдали типичный для себя агрессивный теннис. Серена взяла первый сет на тай-брейке, второй остался за Винус. А в третьем старшая сестра показала характер – она отыграла пять брейк-пойнтов. Однако последние два гейма ушли к Серене – итоговый счет был 7:6(4), 3:6, 6:4. Серена стала пятой женщиной в истории, которая одновременно владела четырьмя главными титулами в теннисе. А с трибун за триумфом сестер наблюдала девушка, ставшая для них практически второй мамой.

Йетунде Прайс была сводной старшей сестрой теннисисток по матери, но это не мешало их трогательной близости. Йетунде меняла Серене и Винус подгузники, когда они были совсем крохами. И даже когда они выросли, старшая каждый день перед сном разговаривала с ними хотя бы час, чтобы выяснить тревоги и помочь их решить. Когда сестры были далеко, они все равно созванивались и подолгу беседовали, даже если разница во времени была серьезной.

В тот же 2002 год, когда Серена громила крупнейшие турниры «Большого шлема», их мать разводилась с Ричардом Уильямсом. И Йетунде, которая никогда не жила с родным отцом, примерила роль семейного психолога и разговорами помогла сестрам смириться с фактом, что теперь их семья разделится и никогда не станет прежней.

В 1991-м, когда Уильямсы переехали из криминального Комптона, Йетунде осталась в родном городе, чтобы найти свой путь самостоятельно. Вскоре Серена и Винус разбогатели и предложили любимой старшей сестре помощь. Но Прайс отказалась – даже на их матчи по всему миру Йетунде летала за свой счет. Девушка пошла на медицинские курсы и стала медсестрой. Она вышла замуж и родила троих детей, но очень скоро развелась. И только тогда согласилась принять помощь от сестер – и то в формате бартера. Йетунде работала ассистенткой Серены и Винус, а зарплату откладывала на новое образование.

Винус и Серена УильямсGetty Images

Работа на сестер позволила Прайс закончить бизнес-курсы и открыть собственный салон красоты. Девушка переехала из утопающего в разборках Комптона в соседний городок Корона, познакомилась с парнем по имени Роланд Уормли. Ей перевалило за 30, и жизнь начала как-то устаканиваться. Но прошлое в виде родного города все-таки догнало Йетунде.

Вечером 14 сентября 2003 года Роланд вез ее домой в Корону через Комптон. Оба были в игривом настроении, припарковали машину на полпути и начали целоваться и дурачиться. На улице было тихо, правда, в соседнем квартале раздалась пара хлопков и взвизгнули покрышки уезжающей машины – и все стихло. Йетунде и Роланд смеялись в тонированном внедорожнике. Они не знали, что из окошка ближайшего дома в их машину уже целится автомат Калашникова, высунутый сквозь жалюзи.

По улице заметалось эхо, из внедорожника посыпались искры, стекла посыпались на асфальт. Роланд в панике выжал газ. Через мгновение он осознал, что заглушил двигатель. К автоматной очереди добавились пистолетные выстрелы из того же дома, и звон пуль о метал стал еще громче. Роланд повернул ключ, надавил на педаль и укатил от жуткого дома.

«Я старался выбраться оттуда, увезти ее в безопасное место. Когда мы уехали, я взглянул направо и спросил: «Детка, ты как?» Я поглядел на нее… Кровь была повсюду», – вспоминал ту ночь Уормли. Роланд, нарушая все правила, домчал Йетуне до дома своей матери и вызвал скорую. Девушку доставили в клинику, но врач мог сделать только одно – констатировать смерть. Пуля вошла в затылок Йетунде – никаких шансов на спасение.

На следующий день полиция арестовала двоих подозреваемых – Аарона Хаммера и Роберта Максфилда. Оказалось, что они состояли в банде Southside Crips, держали в доме склад с наркотиками, а появление тонированного внедорожника Уормли они приняли за нападение конкурентов. Адвокат убийц начал быстро запутывать дело: тут же нашлись свидетели, которые якобы слышали, что сначала стреляли из машины Роланда, а сам Уормли оказался судим за наркоторговлю и незаконное хранение оружия и вышел по УДО. Кроме того, по базе данных он состоял в банде Mac Mafia Crips – врагов бандюганов из Southside Crips. Роланда тут же арестовали, но он отрицал и отношения с бандой, и стрельбу по дому из машины. Полицейская экспертиза показала, что под ногтями и на одежде парня нет частиц пороха – значит, он говорил правду.

Виновным в убийстве Йетунде прокуроры назвали Максфилда – именно он стрелял из «калашникова» и попал в девушку, а Хаммера отпустили. Но присяжные трижды не могли найти единогласное решение, и суд возвращал дело прокурорам. Только через три года, в 2006-м, Максфилд пошел на сделку со следствием, его статью изменили на более мягкую, и суд присяжных признал бандита виновным. Суд дал ему 15 лет с правом УДО.

1 августа 2018 года Серена играла против 48-й ракетки мира Йоханны Конты на турнире в Сан-Хосе. Британка шокирующе разгромила Уильямс – 6:1, 6:0. Серена ушла с корта, не сказав ни слова. Только спустя несколько недель теннисистка раскрыла причину провала. Оказалось, за 10 минут до худшего матча в 23-летней карьере Серена увидела в инстаграме, что убийца ее сестры освобожден за примерное поведение. «Эти мысли не давали мне покоя, я не могла от них избавиться, я думала о сестре и ее детях. Она не сможет воскреснуть за примерное поведение. Я до сих не простила его», – сказала Серена.

Когда Роберт Максвелл сел в тюрьму, ему было 23 года, и на волю он вышел в конце четвертого десятка. Практически всю молодость, лучшие годы он потратил на времяпрепровождение в четырех стенах. Поэтому никого не удивила новость, что спустя месяц после освобождения Максвелл нарушил правила УДО и вернулся в тюрьму. .

Сестры Уильямс до сих пор переживают из-за смерти Йетунде. Но теперь Серена нашла способ победить боль: «Я думаю, что нужно привыкать к неудобным разговорам. Проблемы никогда не исчезнут, если вы будете просто избегать их. Вы должны принять их, смириться и двигаться дальше».

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