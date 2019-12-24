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Призовой фонд Australian Open вырос до 71 млн долларов – это рекорд турнира
Мотивация подрастет.
Призовой фонд Australian Open в 2020 году составит рекордные 71 миллионов долларов.
Цифра выросла на 13,6% по сравнению с прошлым годом.
«Мы всегда стремимся улучшить условия для широкого круга международных теннисистов. С 2007 года призовой фонд более чем утроился – с 20 миллионов долларов до 71 миллиона долларов в 2020 году», – цитирует директора турнира Крейга Тили официальный сайт турнира.
- Размер призовых для победителей в мужском и женском одиночных разрядах не изменится – он составляет 4,1 млн долларов.
- Победители AO-2019 – Новак Джокович и Наоми Осака.
- Australian Open-2020 пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля, Eurosport покажет турнир.
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