Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей не сыграет на Кубке АТР и Australian Open – теннисист все еще не восстановился от полученной на Кубке Дэвиса травмы.

«Я упорно работал, чтобы снова играть на самом высоком уровне, мне ужасно жаль, что я не смогу выступить в Австралии в январе. После Australian Open в этом году я не был уверен, что снова смогу играть в теннис, поэтому был в восхищении от возможности возвращения в Австралию и надеялся показать лучшую игру. Из-за этого я расстроен еще сильнее.

К сожалению, недавно у меня случился спад, и из соображений предосторожности мне нужно над этим поработать, прежде чем я вернусь к соревновательным матчам», – цитирует Маррея официальный сайт АТР.

Маррей – трехкратный победитель «ТБШ» в одиночке.

Australian Open пройдет с 20 января по 3 февраля в Мельбурне, Eurosport покажет турнир.

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