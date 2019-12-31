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Звонарева не сыграет на Australian Open из-за травмы

Звонарева не сыграет на Australian Open из-за травмы
Eurosport

1 час назад

Скорейшего восстановления!

Российская теннисистка Вера Звонарева не сыграет на Australian Open из-за травмы.

О снятии 35-летней спортсменки сообщает официальный твиттер турнира: Звонарева не восстановилась после травмы левого запястья.

  • Звонарева – двукратная полуфиналистка австралийского мэйджора, а также финалистка Уимблдона и US Open.
  • Сейчас она занимает 159-е место в рейтинге WTA и планировала сыграть по защищенному рейтингу.

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