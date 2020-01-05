Шарапова, Кирьос и другие топы помогают Австралии. Она в беде: горит лес, гибнут животные и люди

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября 2019 года. В результате были уничтожены более четырех млн гектаров леса, погибли 16 человек (еще 17 пропали без вести). Правительство Австралии не справляется с проблемой: так, на помощь пожарным и добровольцам были отправлены 3500 военных.

В огне гибнут не только люди, но и редкие животные: экологи подсчитали, что пожар унес жизни 80 млн млекопитающих, птиц и рептилий. Погибли около 30% коал в Новом Южном Уэльсе – это восемь тысяч зверьков, занесенных в Красную книгу.

К борьбе за жизнь в Австралии подключились известные теннисисты – россиянка Мария Шарапова пожертвовала на борьбу с пожарами 25 тысяч долларов.

«Австралия в январе была моим домом на протяжении последних 15 лет. Ужасно смотреть, как огонь уничтожает лес и сообщества животных, которые в нем живут. Я готова пожертвовать 25 тысяч. Новак, повторишь эту сумму?» – написала Шарапова в твиттере, обращаясь ко второй ракетке мира Новаку Джоковичу.

Серб пока не внес пожертвований, но задумался о том, что из-за пожаров могут перенести грядущий Australian Open: «Конечно, организаторам сложно, потому что нужно соблюдать расписание, у Australian Open установлена дата начала, на этом многое завязано. Но риск для здоровья – это риск для здоровья. Посмотрим. Надеюсь, что задымление пройдет, но, если ситуация не изменится, мы обсудим возможные меры на заседании Совета игроков».

Масштабную акцию в рамках финансовой поддержки Австралии запустил Ник Кирьос. Теннисист пообещал жертвовать на борьбу с пожарами по 200 долларов за каждый эйс. Идею Ника поддержали Алекс Де Минаур (он согласился жертвовать по $250 за эйс), Джон Миллман ($100), Юлия Гёргес ($100) и Каролина Плишкова ($200).

К акции присоединились организаторы ATP Cup. В первый игровой день теннисисты подали навылет 216 раз – это принесло в фонд пожертвований 21 тысячу долларов (по $100 за эйс).

Australian Open-2020 должен состояться в Мельбурне в период с 20 января по 2 февраля.

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