Теннисистка Мария Шарапова заявила, что рассчитывает на приглашение от организаторов в основную сетку открытого чемпионата Австралии.

– У вас не хватает рейтинга, чтобы попасть в основу Australian Open. Вы рассчитываете на уайлд-кард?

– Да, я так думаю.

– Вы будете играть квалификацию, если не получите приглашение?

– Думаю, что я его получу.

– Вы уже обговаривали это?

– Лучше спросите [главу федерации тенниса Австралии и руководителя директората Australian Open] Крэйга Тили, ему лучше знать.

В первом круге турнира в Брисбене Мария проиграла Дженнифер Брэйди – 6:3, 1:6, 6:7(3).

Во время квалификации Australian Open Шарапова заявилась на выставочный турнир Kooyong Classic в пригороде Мельбурна.

В основную сетку австралийского чемпионата попадают первые 99 теннисисток рейтинга WTA. 32-летняя Мария занимает 147-е место.

Шарапова была дивно хороша в первом сете, но не дожала соперницу и проиграла на решающем тай-брейке

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