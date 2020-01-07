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Шарапова: «Не буду играть квалификацию Australian Open. Думаю, что получу уайлд-кард»
Опасная уверенность.
Теннисистка Мария Шарапова заявила, что рассчитывает на приглашение от организаторов в основную сетку открытого чемпионата Австралии.
– У вас не хватает рейтинга, чтобы попасть в основу Australian Open. Вы рассчитываете на уайлд-кард?
– Да, я так думаю.
– Вы будете играть квалификацию, если не получите приглашение?
– Думаю, что я его получу.
– Вы уже обговаривали это?
– Лучше спросите [главу федерации тенниса Австралии и руководителя директората Australian Open] Крэйга Тили, ему лучше знать.
- В первом круге турнира в Брисбене Мария проиграла Дженнифер Брэйди – 6:3, 1:6, 6:7(3).
- Во время квалификации Australian Open Шарапова заявилась на выставочный турнир Kooyong Classic в пригороде Мельбурна.
- В основную сетку австралийского чемпионата попадают первые 99 теннисисток рейтинга WTA. 32-летняя Мария занимает 147-е место.
Шарапова была дивно хороша в первом сете, но не дожала соперницу и проиграла на решающем тай-брейке