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Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open

Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open
Eurosport

1 час назад

Российская теннисистка выступит в основной сетке первого мэйджора сезона-2020.

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова получила уайлд-кард в основную сетку Australian Open.

«Увидимся на турнире», – говорится в заявлении пресс-службы австралийского мэйджора.

  • Шарапова – чемпионка Australian Open 2008 года.
  • Мария занимает в текущем рейтинге WTA 147-е место – без уайлд-кард ей пришлось бы играть квалификацию.
  • Теннисистка проиграла первый официальный матч 2020 года американке Дженнифер Брэйди (6:3, 1:6, 7:6 (3)).

Шарапова была дивно хороша в первом сете, но не дожала соперницу и проиграла на решающем тай-брейке

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