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Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open
Российская теннисистка выступит в основной сетке первого мэйджора сезона-2020.
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова получила уайлд-кард в основную сетку Australian Open.
«Увидимся на турнире», – говорится в заявлении пресс-службы австралийского мэйджора.
- Шарапова – чемпионка Australian Open 2008 года.
- Мария занимает в текущем рейтинге WTA 147-е место – без уайлд-кард ей пришлось бы играть квалификацию.
- Теннисистка проиграла первый официальный матч 2020 года американке Дженнифер Брэйди (6:3, 1:6, 7:6 (3)).
Шарапова была дивно хороша в первом сете, но не дожала соперницу и проиграла на решающем тай-брейке
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