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Бенчич – Звереву: «Буду жертвовать по 200 долларов за каждую двойную. Присоединишься?»
Белинда Бенчич придумала отличный способ, как перестать на себя злиться за ошибки при подаче. А вот Александру Звереву будет тяжело собирать двойные и при этом обгонять Биг-3.
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич будет жертвовать пострадавшим от лесных пожаров в Австралии по 200 долларов за каждую двойную ошибку, допущенную на ближайших турнирах. Она призвала немца Александра Зверева присоединиться к челленджу.
«Лечу в прекрасную Австралию, и сердце плачет, когда я читаю последние новости. Ужасно видеть, что происходит, необходимо это остановить! Я уже сделала пожертвование, но планирую сделать больше на турнире в Аделаиде и Australian Open.
Я чаще допускаю двойные ошибки, чем делаю эйсы, так что буду жертвовать по 200 долларов за каждую. Так я буду не слишком злиться на себя, а они наконец станут полезными. Саша Зверев, присоединишься?» – написала 22-летняя Бенчич.
- Зверев сделал 31 двойную ошибку в трех матчах ATP Cup.
- Первым благотворительную деятельность из-за пожаров в Австралии начал Ник Кирьос.
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