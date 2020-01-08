Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич будет жертвовать пострадавшим от лесных пожаров в Австралии по 200 долларов за каждую двойную ошибку, допущенную на ближайших турнирах. Она призвала немца Александра Зверева присоединиться к челленджу.

«Лечу в прекрасную Австралию, и сердце плачет, когда я читаю последние новости. Ужасно видеть, что происходит, необходимо это остановить! Я уже сделала пожертвование, но планирую сделать больше на турнире в Аделаиде и Australian Open.

Я чаще допускаю двойные ошибки, чем делаю эйсы, так что буду жертвовать по 200 долларов за каждую. Так я буду не слишком злиться на себя, а они наконец станут полезными. Саша Зверев, присоединишься?» – написала 22-летняя Бенчич.

Зверев сделал 31 двойную ошибку в трех матчах ATP Cup.

Первым благотворительную деятельность из-за пожаров в Австралии начал Ник Кирьос.

Шарапова, Кирьос и другие топы помогают Австралии. Она в беде: горит лес, гибнут животные и люди

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