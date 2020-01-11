Канадская теннисистка Бьянка Андрееску и аргентинец Хуан Мартин Дель Потро отказались от участия в Australian Open-2020.

Победительница US Open-2019 Андрееску не успевает восстановиться, о чем сообщила в твиттере. «AO, к сожалению, слишком рано в моем графике реабилитации, и я не смогу поучаствовать в этом году. Это очень трудное решение, потому что я люблю играть в Мельбурне, но мне нужно соблюдать план восстановления», – написала теннисистка.

Дель Потро сыграл всего 12 матчей за прошлый календарный год – последний раз он выходил на корт в Лондоне еще летом, после чего перенес операцию на колене. Как сообщает официальный аккаунт соревнования, аргентинец вынужден сняться с турнира, так как до сих пор чувствует дискомфорт в суставе.

Аргентинец пропустил 3 «Шлема» из четырех в 2019 году из-за травм.

19-летняя Андрееску выиграла US Open в прошлом году. В финале молодая девушка победила Серену Уильямс – 6:3, 7:5.

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