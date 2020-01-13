Вторая ракетка мира Новак Джокович назвал фаворитов Australian Open – первого мэйджора сезона.

«Явного фаворита нет. Конечно, есть мы с Федерером и Надалем – благодаря опыту, рейтингу и всему остальному нас, вероятно, назовут тройкой главных фаворитов. Но есть Медведев, Циципас и Тим, которые демонстрируют великолепный теннис. Они стали опытнее, играя большие матчи. Они могут сражаться с лучшими на равных и побеждать.

Продолжаются разговоры о том, что игрок из некстгена скоро выиграет турнир «Большого шлема». Кажется, это действительно случится, но, надеюсь, не в этом году», – цитирует 32-летнего Джоковича Sky Sports.

Серб начал сезон с командной победы на ATP Cup. По ходу турнира он обыграл Рафаэля Надаля и Даниила Медведева.

Основная сетка Australian Open стартует 20 января.

Джокович – действующий чемпион и самый титулованный игрок австралийского «Шлема» (7 побед).

Джокович выиграл для Сербии первый в истории ATP Cup

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