38-летний швейцарец Роджер Федерер рассказал о подготовке к Australian Open.

«В межсезонье я долго и упорно тренировался. Никаких провалов не было, что очень важно. На прошлой неделе я спросил себя: «Рад я ли тому, что отправлюсь в Австралию? Или лучше остаться дома, потому что я могу это сделать». Нет, я счастлив, что лечу в Мельбурн.

В 38 лет я не должен быть фаворитом. Наверное, фаворитами должны быть 20-летние, но наша тройка остается в числе фаворитов. Это здорово для нас. Джокович и Надаль показывают прекрасную готовность. Я немного смотрел их игру на ATP Cup. Это был великолепный матч. Когда травмы их не беспокоят, обыграть их очень сложно», – цитирует Федерера Sky Sports.

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Федерер – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема».

На счету Роджера 6 побед на Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018).

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