Олимпийский чемпион и двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников рассказал, кто из русских теннисистов лучше всех выступит в Мельбурне.

«Но для меня победа Андрея Рублева в Дохе была важнее, чем АТР Cup. Такие победы в начале сезона придают огромную уверенность. Андрей может в этом году сделать большой скачок вперед. Раньше он не всегда мог обыгрывать соперников, которые ниже его по статусу.

Этот турнир показал, что он уже вошел в двадцатку и вышел на определенный уровень, ниже которого он больше не опускается. Верю в Рублева на Australian Open даже больше, чем в Хачанова и Медведева.

Концовка сезона у Медведева не сложилась, он ее, можно сказать, провалил. Сейчас мне интересно, как он будет выходить из этой ситуации. Медведев один из фаворитов Australian Open, все будут серьезно подходить к матчам с ним. Сейчас все понимают, что Медведев уязвим. Посмотрим, есть ли у него стержень, чтобы выходить на матчи в статусе явного фаворита», – цитирует Кафельникова GoTennis.

В понедельник Рублев поднялся на 18-ю строчку в рейтинге – впервые за 15 лет в топ-20 оказались 3 теннисиста из России.

Australian Open стартует 20 января.

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