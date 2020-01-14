Теннисист Роберт Фара сдал положительный допинг-тест.

Колумбийский спортсмен делит первую строчку парного рейтинга с партнером и соотечественником Хуаном Себастьяном Кабалем. За карьеру Фара выиграл 16 парных турниров, в том числе Уимблдон и US Open, но предстоящий австралийский мэйджор он будет вынужден пропустить из-за отстранения.

Международная теннисная ассоциация уведомила атлета, что в его пробе от 17 октября прошлого года найдено запрещенное вещество болденон. Сам Фара оправдался тем, что за 10 дней до сдачи положительного теста он проходил проверку в Шанхае, которая дала отрицательный результат. Причиной попадания вещества в организм он назвал колумбийское мясо – олимпийский комитет страны подтвердил, что что в местном мясе действительно часто находят болденон. О происшествии сам Роберт сообщил в твиттере.

Кампанию Фаре в списке допингистов составит 78-я ракетка мира Николас Харри. Чилиец сдал положительный допинг-тест 19 ноября на Кубке Дэвиса, сообщает Sport 24.

Забавно, что Харри проиграл 13 матчей из последних 14.

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