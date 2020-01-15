Русская спортсменка Мария Шарапова презентовала теннисное платье, в котором будет выступать на открытом чемпионате Австралии-2020. Для первого в сезоне турнира «Большого шлема» девушка выбрала светло-малиновый наряд из собственной коллекции Nike.

«Платье воплощает прекрасное сочетание стиля и эластичности. Широкая юбка развевается, когда вы выходите на корт, а встроенная сетчатая ткань сохраняет прохладу в самых интенсивных матчах», – сказано о спортивной одежде на сайте Nike. В онлайн-магазине компании платье обойдется в 100 евро.

Ранее, 4 января, инстаграм Tennis Spree запостил, что Мария выбрала для игры на Australian Open кроссовки Nike Vapor X. Официального подтверждения этой информации спортсменка не предоставила.

145-я ракетка мира Мария Шарапова не попала по рейтингу в основную сетку австралийского «ТБШ», но получила уайлд-кард от организаторов.

Жеребьевка чемпионата состоится 16 января.

Australian Open-2020 пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. Eurosport и Eurosport Player покажут турнир в полном объеме и прямом эфире.

Шарапова, Кирьос и другие топы помогают Австралии. Она в беде: горит лес, гибнут животные и люди

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере