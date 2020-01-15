Канадский теннисист Брейден Шнур недоволен условиями квалификации Australian Open из-за лесных пожаров. Он считает, что на организаторов должны повлиять Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

«Начать борьбу должны топ-ребята. Но Роджер и Рафа немного эгоистичны, думают о себе и о своих карьерах. Они близки к концу и думают только о наследии, а не о самом спорте. Они не делают то, благодаря чему спорт станет лучше. А нас запихивают на корты, потому что мы квалифаеры», – цитирует 103-ю ракетку мира Firstpost.

15 января квалификация была остановлена из-за задымления.

Основная сетка турнира стартует 20 января.

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