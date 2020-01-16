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Медведев попал в половину к Надалю, у Джоковича в четвертьфинале Циципас. Жеребьевка АО
В первом круге Даниилу достался непростой Френсис Тиафо.
В Мельбурне состоялась жеребьевка мужской сетки первого турнира «Большого шлема» 2020 года – Australian Open.
Лидер сборной России и четвертая ракетка мира Даниил Медведев получил в соперники по первому кругу американца Френсиса Тиафо, Карен Хачанов сыграет с победителем квалификации, Андрей Рублев – с Кристофером О'Коннеллом из Австралии. Медведев попал в половину к Рафаэлю Надалю, Федерер – к Джоковичу.
Кроме того, определились потенциальные четвертьфинальные пары.
Медведев – Зверев
Берреттини – Федерер
Циципас – Джокович
Также в первом круге Джокович встретится со Штруффом, Федерер – с Джонсоном, Надаль – с Дельеном.
- Australian Open стартует в ночь с 19 на 20 января.
- Прошлогодний победитель турнира – серб Новак Джокович.
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