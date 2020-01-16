В Мельбурне состоялась жеребьевка мужской сетки первого турнира «Большого шлема» 2020 года – Australian Open.

Лидер сборной России и четвертая ракетка мира Даниил Медведев получил в соперники по первому кругу американца Френсиса Тиафо, Карен Хачанов сыграет с победителем квалификации, Андрей Рублев – с Кристофером О'Коннеллом из Австралии. Медведев попал в половину к Рафаэлю Надалю, Федерер – к Джоковичу.

Кроме того, определились потенциальные четвертьфинальные пары.

Надаль – Тим

Медведев – Зверев

Берреттини – Федерер

Циципас – Джокович

Также в первом круге Джокович встретится со Штруффом, Федерер – с Джонсоном, Надаль – с Дельеном.

Australian Open стартует в ночь с 19 на 20 января.

Прошлогодний победитель турнира – серб Новак Джокович.

Медведев – новый Сафин? В чем похожи и чем отличаются российские теннисисты

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере