В Мельбурне состоялась жеребьевка женской сетки первого турнира «Большого шлема» 2020 года – Australian Open.

Представительницы России вряд ли могут быть довольны жребием: Дарья Касаткина сыграет в первом круге с Мэдисон Киз, Шарапова – с Векич, Потапова – с Сереной, Гаспарян – Саккари, Александрова – Тайхманн, Дьяченко – Коллинс, Кузнецова – Вондроушова, Павлюченкова – Стоянович, Блинкова – Паолини.

Четвертьфинальные пары исходя из посева выглядят вот так:

Барти - Квитова

Осака - Уильямс

Бенчич - Халеп

Свитолина - Плишкова

Australian Open стартует в ночь с 19 на 20 января.

Прошлогодняя победительница турнира – японка Наоми Осака.

Медведев попал в половину к Надалю, у Джоковича в четвертьфинале Циципас. Жеребьевка АО

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