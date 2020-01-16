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Касаткина сыграет в первом круге с Киз, Шарапова – с Векич, Потапова – с Сереной
Очень жесткий жребий для представительниц России.
В Мельбурне состоялась жеребьевка женской сетки первого турнира «Большого шлема» 2020 года – Australian Open.
Представительницы России вряд ли могут быть довольны жребием: Дарья Касаткина сыграет в первом круге с Мэдисон Киз, Шарапова – с Векич, Потапова – с Сереной, Гаспарян – Саккари, Александрова – Тайхманн, Дьяченко – Коллинс, Кузнецова – Вондроушова, Павлюченкова – Стоянович, Блинкова – Паолини.
Четвертьфинальные пары исходя из посева выглядят вот так:
Осака - Уильямс
Свитолина - Плишкова
- Australian Open стартует в ночь с 19 на 20 января.
- Прошлогодняя победительница турнира – японка Наоми Осака.
Медведев попал в половину к Надалю, у Джоковича в четвертьфинале Циципас. Жеребьевка АО
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