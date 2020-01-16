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«Тяжелее всего придется Хачанову». Кафельников – о жеребьевке Australian Open для русской тройки

«Тяжелее всего придется Хачанову». Кафельников – о жеребьевке Australian Open для русской тройки
Eurosport

9 мин. назад

Карен попал на квалифаера.

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал итоги жеребьевки Australian Open для российских теннисистов.

«Посмотрел жеребьевку чемпионата Австралии! Тяжелее всего придется Хачанову, причем с самого первого матча. Рублев и Медведев имеют примерно равные шансы добраться до четвертого круга как минимум», – написал 45-летний Кафельников.

  • Хачанов сыграет с теннисистом из квалификации.
  • Медведев попал на 49-ю ракетку мира Френсиса Тиафо, Рублеву достался не входящий в топ-100 Кристофер О'Коннелл.
  • Australian Open стартует в ночь с 19 на 20 января.

Медведев попал в половину к Надалю, у Джоковича в четвертьфинале Циципас. Жеребьевка АО

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