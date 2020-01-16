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«Тяжелее всего придется Хачанову». Кафельников – о жеребьевке Australian Open для русской тройки
Карен попал на квалифаера.
Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал итоги жеребьевки Australian Open для российских теннисистов.
«Посмотрел жеребьевку чемпионата Австралии! Тяжелее всего придется Хачанову, причем с самого первого матча. Рублев и Медведев имеют примерно равные шансы добраться до четвертого круга как минимум», – написал 45-летний Кафельников.
- Хачанов сыграет с теннисистом из квалификации.
- Медведев попал на 49-ю ракетку мира Френсиса Тиафо, Рублеву достался не входящий в топ-100 Кристофер О'Коннелл.
- Australian Open стартует в ночь с 19 на 20 января.
Медведев попал в половину к Надалю, у Джоковича в четвертьфинале Циципас. Жеребьевка АО
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