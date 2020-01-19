Eurosport
Матчи Федерера, Джоковича, Серены и Касаткиной. Программа первого дня Australian Open
Первый мэйджор сезона вот-вот распахнет свои двери.
Арена Рода Лэйвера
Наоми Осака (Япония, 3) – Мари Бузкова (Чехия) – начало в 03:00 (мск)
Анастасия Потапова (Россия) – Серена Уильямс (США, 8)
Стив Джонсон (США) – Роджер Федерер (Швейцария, 3)
Эшли Барти (Австралия, 1) – Леся Цуренко (Украина) – не раньше 11:00 (мск)
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Новак Джокович (Сербия, 2)
Арена Маргарет Корт
Стефанос ЦиципасGetty Images
Денис Шаповалов (Канада, 13) – Мартон Фучович (Венгрия) – начало в 03:00 (мск)
Катерина Синякова (Чехия) – Петра Квитова (Чехия, 7)
Винус Уильямс (США) – Кори Гауфф (США)
Стефанос Циципас (Греция, 6) – Сальваторе Карузо (Италия) – не раньше 11:00 (мск)
Слоан Стивенс (США, 24) – Шуай Чжэн (Китай)
Мельбурн Арена
Маттео Берреттини (Италия, 8) – Эндрю Харрис (Австралия) – начало в 03:00 (мск)
Кристи Ан (США) – Каролин Возняцки (Дания)
Хуан Лондеро (Аргентина) – Григор Димитров (Болгария, 18)
Саманта Стосур (Австралия) – Кэти Макнелли (США)
1573 Арена
Сэм Куэрри (США) – Борна Чорич (Хорватия, 25) – начало в 03:00 (мск)
Райлли Опелка (США) – Фабио Фоньини (Италия, 12)
Мэдисон Киз (США, 10) – Дарья Касаткина (Россия)
Йоханна Конта (Великобритания, 12) – Онс Жабер (Тунис)
Корт №3
Александр БубликGetty Images
Мартина Тревисан (Италия) – София Кенин (США, 14) – начало в 03:00 (мск)
Энн Ли (США) – Лизетт Кабрера (Австралия)
Джордан Томпсон (Австралия) – Александр Бублик (Казахстан)
Джон Миллман (Австралия) – Юго Умбер (Франция) – не раньше 08:00 (мск)
Корт №5
Юлия Гёргес (Германия) – Виктория Кужмова (Словакия) – начало в 03:00 (мск)
Кайя Канепи (Эстония) – Барбора Крейчикова (Чехия)
Марин Чилич (Франция) – Корентен Муте (Франция)
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Маркос Джирон (США)
Корт №7
Кристина Макхэйл (США) – Петра Мартич (Хорватия, 13) – начало в 03:00 (мск)
Янник Синнер (Италия) – Макс Пёрселл (Австралия)
Маргарита Гаспарян (Россия) – Мария Саккари (Греция, 22)
Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Ллойд Харрис (ЮАР) – не раньше 08:00 (мск)
Корт №8
Даяна ЯстремскаяGetty Images
Гуидо Пелья (Аргентина, 22) – Джон Смит (Австралия) – начало в 03:00 (мск)
Элисон Риске (США, 18) – Яфань Ван (Китай)
Марк Полманс (Австралия) – Михаил Кукушкин (Казахстан)
Кая Юван (Словения) – Даяна Ястремская (Украина) – не раньше 08:00 (мск)
Корт №10
Мохаммед Сафват (Египет) – Гругур Баррер (Франция) – начало в 03:00 (мск)
Магда Линетт (Польша) – Аранча Рус (Нидерланды)
Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Норберт Гомбос (Словения)
Корт №11
Сайсай Чжэн (Китай) – Анна Калинская (Россия) – начало в 03:00 (мск)
Кристиан Гарин (Чили) – Стефано Травалья (Италия) – не раньше 05:00 (мск)
Леонардо Майер (Аргентина) – Томми Пол (США)
Корт №12
Роберто Карбаллес (Испания) – Ричардас Беранкис (Литва) – начало в 03:00 (мск)
Тамара Зиданшек (Словения) – Налае Хан (Северная Корея)
Мэдисон Брингл (США) – Каролин Гарсия (Франция)
Татсума Ито (Япония) – Праджнеш Гуннесваран (Индия)
Корт №13
Елена РыбакинаGetty Images
Виктория Голубиц (Швейцария) – Лин Чжоу (Китай) – начало в 03:00 (мск)
Фелисиано Лопес (Испания) – Роберто Баутиста (Испания, 9)
Пабло Андухар (Испания) – Майкл Ммох (США)
Бернарда Пера (США) – Елена Рыбакина (Казахстан) – не раньше 08:00 (мск)
Корт №14
Дэниел Эванс (Великобритания) – Маккензи Макдональд (США) – начало в 03:00 (мск)
Теннис Сангрен (США) – Марко Трунхеллити (Аргентина)
Фиона Ферро (Франция) – Элисон ван Уйтванк (Бельгия)
Александра Саснович (Белоруссия) – Грэт Миннен (Бельгия)
Корт №15
Йосихито Нисиока (Япония) – Ласло Дьере (Сербия) – начало в 03:00 (мск)
Кайл Эдманд (Великобритания) – Душан Лайович (Сербия, 24)
Цян Ван (Китай, 27) – Полин Пармантье (Франция)
Наоми Хибино (Япония) – Шуай Пен (Китай) – не раньше 08:00 (мск)
Корт №19
Екатерина АлександроваGetty Images
Екатерина Александрова (Россия, 25) – Джил Тайхманн (Швейцария) – начало в 03:00 (мск)
Раду Албот (Молдова) – Милош Раонич (Канада, 32)
Хуберт Хуркач (Польша, 31) – Деннис Новак (Австрия)
Полона Херцог (Словения) – Ребекка Питерсон (Швеция)
Корт №22
Паула Бадоса (Испания) – Юханна Ларссон (Швеция) – начало в 03:00 (мск)
Сорана Кырстя (Румыния) – Барбора Стрыцова (Чехия, 32)
Кентен Алис (Франция) – Филип Крайинович (Сербия)
Бенуа Пэр (Франция, 21) – Седрик-Марсель Штебе (Германия) – не раньше 08:00 (мск)
- Australian Open стартует в ночь с 19 на 20 января и продлится до 2 декабря.
- Действующие победители турнира – серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.
Мужская и женская сетки Australian Open
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