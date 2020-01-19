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Матчи Федерера, Джоковича, Серены и Касаткиной. Программа первого дня Australian Open

Матчи Федерера, Джоковича, Серены и Касаткиной. Программа первого дня Australian Open
Eurosport

1 час назад

Первый мэйджор сезона вот-вот распахнет свои двери.

Арена Рода Лэйвера

Наоми Осака (Япония, 3) – Мари Бузкова (Чехия) – начало в 03:00 (мск)

Анастасия Потапова (Россия) Серена Уильямс (США, 8)

Стив Джонсон (США) – Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Эшли Барти (Австралия, 1) – Леся Цуренко (Украина) – не раньше 11:00 (мск)

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Арена Маргарет Корт

Стефанос Циципас

Стефанос ЦиципасGetty Images

Денис Шаповалов (Канада, 13) – Мартон Фучович (Венгрия) – начало в 03:00 (мск)

Катерина Синякова (Чехия) – Петра Квитова (Чехия, 7)

Винус Уильямс (США) – Кори Гауфф (США)

Стефанос Циципас (Греция, 6) – Сальваторе Карузо (Италия) – не раньше 11:00 (мск)

Слоан Стивенс (США, 24) – Шуай Чжэн (Китай)

Мельбурн Арена

Маттео Берреттини (Италия, 8) – Эндрю Харрис (Австралия) – начало в 03:00 (мск)

Кристи Ан (США) – Каролин Возняцки (Дания)

Хуан Лондеро (Аргентина) – Григор Димитров (Болгария, 18)

Саманта Стосур (Австралия) – Кэти Макнелли (США)

1573 Арена

Сэм Куэрри (США) – Борна Чорич (Хорватия, 25) – начало в 03:00 (мск)

Райлли Опелка (США) – Фабио Фоньини (Италия, 12)

Мэдисон Киз (США, 10) – Дарья Касаткина (Россия)

Йоханна Конта (Великобритания, 12) – Онс Жабер (Тунис)

Корт №3

Александр Бублик

Александр БубликGetty Images

Мартина Тревисан (Италия) – София Кенин (США, 14) – начало в 03:00 (мск)

Энн Ли (США) – Лизетт Кабрера (Австралия)

Джордан Томпсон (Австралия) – Александр Бублик (Казахстан)

Джон Миллман (Австралия) – Юго Умбер (Франция) – не раньше 08:00 (мск)

Корт №5

Юлия Гёргес (Германия) – Виктория Кужмова (Словакия) – начало в 03:00 (мск)

Кайя Канепи (Эстония) – Барбора Крейчикова (Чехия)

Марин Чилич (Франция) – Корентен Муте (Франция)

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Маркос Джирон (США)

Корт №7

Кристина Макхэйл (США) – Петра Мартич (Хорватия, 13) – начало в 03:00 (мск)

Янник Синнер (Италия) – Макс Пёрселл (Австралия)

Маргарита Гаспарян (Россия) – Мария Саккари (Греция, 22)

Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Ллойд Харрис (ЮАР) – не раньше 08:00 (мск)

Корт №8

Даяна Ястремская

Даяна ЯстремскаяGetty Images

Гуидо Пелья (Аргентина, 22) – Джон Смит (Австралия) – начало в 03:00 (мск)

Элисон Риске (США, 18) – Яфань Ван (Китай)

Марк Полманс (Австралия) – Михаил Кукушкин (Казахстан)

Кая Юван (Словения) – Даяна Ястремская (Украина) – не раньше 08:00 (мск)

Корт №10

Мохаммед Сафват (Египет) – Гругур Баррер (Франция) – начало в 03:00 (мск)

Магда Линетт (Польша) – Аранча Рус (Нидерланды)

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Норберт Гомбос (Словения)

Корт №11

Сайсай Чжэн (Китай) – Анна Калинская (Россия) – начало в 03:00 (мск)

Кристиан Гарин (Чили) – Стефано Травалья (Италия) – не раньше 05:00 (мск)

Леонардо Майер (Аргентина) – Томми Пол (США)

Корт №12

Роберто Карбаллес (Испания) – Ричардас Беранкис (Литва) – начало в 03:00 (мск)

Тамара Зиданшек (Словения) – Налае Хан (Северная Корея)

Мэдисон Брингл (США) – Каролин Гарсия (Франция)

Татсума Ито (Япония) – Праджнеш Гуннесваран (Индия)

Корт №13

Елена Рыбакина

Елена РыбакинаGetty Images

Виктория Голубиц (Швейцария) – Лин Чжоу (Китай) – начало в 03:00 (мск)

Фелисиано Лопес (Испания) – Роберто Баутиста (Испания, 9)

Пабло Андухар (Испания) – Майкл Ммох (США)

Бернарда Пера (США) – Елена Рыбакина (Казахстан) – не раньше 08:00 (мск)

Корт №14

Дэниел Эванс (Великобритания) – Маккензи Макдональд (США) – начало в 03:00 (мск)

Теннис Сангрен (США) – Марко Трунхеллити (Аргентина)

Фиона Ферро (Франция) – Элисон ван Уйтванк (Бельгия)

Александра Саснович (Белоруссия) – Грэт Миннен (Бельгия)

Корт №15

Йосихито Нисиока (Япония) – Ласло Дьере (Сербия) – начало в 03:00 (мск)

Кайл Эдманд (Великобритания) – Душан Лайович (Сербия, 24)

Цян Ван (Китай, 27) – Полин Пармантье (Франция)

Наоми Хибино (Япония) – Шуай Пен (Китай) – не раньше 08:00 (мск)

Корт №19

Екатерина Александрова

Екатерина АлександроваGetty Images

Екатерина Александрова (Россия, 25) – Джил Тайхманн (Швейцария) – начало в 03:00 (мск)

Раду Албот (Молдова) Милош Раонич (Канада, 32)

Хуберт Хуркач (Польша, 31) – Деннис Новак (Австрия)

Полона Херцог (Словения) – Ребекка Питерсон (Швеция)

Корт №22

Паула Бадоса (Испания) – Юханна Ларссон (Швеция) – начало в 03:00 (мск)

Сорана Кырстя (Румыния) – Барбора Стрыцова (Чехия, 32)

Кентен Алис (Франция) – Филип Крайинович (Сербия)

Бенуа Пэр (Франция, 21) – Седрик-Марсель Штебе (Германия) – не раньше 08:00 (мск)

  • Australian Open стартует в ночь с 19 на 20 января и продлится до 2 декабря.
  • Действующие победители турнира – серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

Мужская и женская сетки Australian Open

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