Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о целях на предстоящий Australian Open.

Финалист прошлогоднего US Open мечтает о победе, но удовлетворится и более скромным достижением на первом мэйджоре сезона. «Хороший AO – это тот, на котором я победил. Но если вы спросите, каким исходом я буду доволен – это, конечно, всегда зависит от того, с кем вы играете и кому проигрываете.

Я бы сказал, что буду доволен четвертьфиналом. Как я всегда говорю, первоочередная цель – выигрывать матч за матчем. Если я окажусь в четвертьфинале, то не стану говорить: «Окей, я достиг цели, для этого турнира достаточно». Любой турнир, в котором я участвую, я хочу выиграть. Но я бы сказал, что удовлетворюсь 1/4», – цитирует россиянина The Age.

Медведев по ходу ATP Cup вернул себе звание четвертой ракетки мира. Благодаря этому он не может встретиться с соперниками из Биг-3 раньше полуфинала.

AO пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.

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