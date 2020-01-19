Турнир

Первый мэйджор сезона начинается 20 января, в России – ночью на 20-е. Турнир продлится две недели, женский финал состоится 1 февраля, мужской – 2 февраля. Решающие матчи традиционно пройдут на Арене Рода Лэйвера в Мельбурн-Парке.

Призовые Australian Open снова выросли и превзошли прошлогодний рекорд на 13,6 процентов: призовой фонд составит 71 миллион долларов. При этом размер призовых для победителей в мужском и женском одиночных разрядах не изменится – он составляет 4,1 млн долларов.

Трансляции

Телеканалы Eurosport покажут австралийский мэйджор в полном объеме на Eurosport 1 и Eurosport 2, Eurosport Gold и Eurosport 4K. Если вы далеко от телевизора, оформляйте подписку на Eurosport Player – теннис будет с вами в любое время в любом месте.

В первую неделю турнира зрители из России смогут в прямом эфире посмотреть матчи лучших русских теннисистов вне зависимости от европейской телекартинки. Локальное окно запускается в 07:00 по московскому времени.

Фавориты

Прошлогодние победители – Новак Джокович и Наоми Осака. Букмекеры дают на серба самый вероятный коэффициент, следом идет Рафаэль Надаль, а третьим фаворитом, обходя Роджера Федерера, значится Даниил Медведев. Десятку возможных победителей замыкает Андрей Рублев, в начале сезона выигравший два титула ATP 250. Шансы Карена Хачанова оцениваются ниже.

Даниил МедведевGetty Images

Среди женщин главным фаворитом называют американку Серену Уильямс, далее – первая ракетка мира Эшли Барти и действующая чемпионка Осака.

Мужская сетка Australian Open

Женская сетка Australian Open

Шоу

Команда Eurosport-Россия готовит для зрителей много увлекательного контента. Планируется выход передачи «Матчбол» с итогами игрового дня, превью следующих игр, эксклюзивными сюжетами и интервью. Программа будет выходить между двумя вечерними матчами на Eurosport 1.

Вы также увидите хайлайты лучших матчей и лучших ударов, интервью и эксклюзивные ролики из закулисья. Не забывайте заходить в видеораздел сайта Eurosport.ru.

Комментаторы

Любители тенниса отлично знают имена комментаторов Eurosport: Илья Геец, Екатерина Бычкова, Александр Каливод, Александр Метревели, Анна Дмитриева, Кирилл Дышловой, Николай Саприн, Александр Собкин, Вадим Кольцов и Сергей Дерябкин. На Australian Open команду пополнили Софья Авакова, Сергей Горбунов и Роман Комин.

В роли комментаторов-экспертов выступят Анна Чакветадзе, Анастасия Мыскина, Вера Звонарева и Андрей Кузнецов.

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