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Монфис травмировал руку из-за видеоигры
Теннисист не будет сниматься с Australian Open.
Французский теннисист Гаэль Монфис получил травму руки, играя в видеоигру.
Уже 21 января французу предстоит матч на Australian Open – в первом круге ему будет противостоять Лу Яньсюнь из Тайваня. Подготовка Гаэля к турниру получилась смазанной из-за глупой травмы.
«Я играл в видеоигру в своей спальне, и ударил правой рукой по спинке кровати. Настоящим лечением был бы отдых, но, поскольку я не могу себе это позволить, я принял противовоспалительные препараты и приложил лед. Но все уже лучше, довольно позитивно, несмотря на то, что после некоторых тренировок приходится тратить день на восстановление», – цитирует Монфиса AFP.
- Australian Open стартует в ночь с 19 на 20 января и продлится до 2 декабря.
- Действующие победители турнира – серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.
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