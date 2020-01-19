Французский теннисист Гаэль Монфис получил травму руки, играя в видеоигру.

Уже 21 января французу предстоит матч на Australian Open – в первом круге ему будет противостоять Лу Яньсюнь из Тайваня. Подготовка Гаэля к турниру получилась смазанной из-за глупой травмы.

«Я играл в видеоигру в своей спальне, и ударил правой рукой по спинке кровати. Настоящим лечением был бы отдых, но, поскольку я не могу себе это позволить, я принял противовоспалительные препараты и приложил лед. Но все уже лучше, довольно позитивно, несмотря на то, что после некоторых тренировок приходится тратить день на восстановление», – цитирует Монфиса AFP.

Australian Open стартует в ночь с 19 на 20 января и продлится до 2 декабря.

Действующие победители турнира – серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

Australian Open-2020 на Eurosport. Первый мэйджор десятилетия с комментариями Мыскиной и Звонаревой

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме