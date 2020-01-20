Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер сыграл с командой в подтрибунном помещении арены Рода Лэйвера.

Теннисист явно находится в приподнятом настроении перед началом первого мэйджора сезона – он дурачился с членами команды и несколько раз прятался по новой.

Australian Open стартует в ночь с 19 на 20 января и продлится до 2 февраля.

Действующие победители турнира – серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

Australian Open-2020 на Eurosport. Первый мэйджор десятилетия с комментариями Мыскиной и Звонаревой

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