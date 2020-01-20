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Федерер поиграл в прятки на арене Рода Лэйвера
Швейцарец в отличном настроении перед стартом Australian Open.
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер сыграл с командой в подтрибунном помещении арены Рода Лэйвера.
Теннисист явно находится в приподнятом настроении перед началом первого мэйджора сезона – он дурачился с членами команды и несколько раз прятался по новой.
- Australian Open стартует в ночь с 19 на 20 января и продлится до 2 февраля.
- Действующие победители турнира – серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.
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