Роджер Федерер – один из главных меценатов XXI века. Вот три примера, после которых тезис невозможно опровергнуть:

В 2003 году теннисист основал фонд для помощи в получении образования и занятиях спортом обездоленным детям Африки и Швейцарии. На сегодня организация помогла более 1,5 миллионам ребят.

В 2006 году Федерер стал послом Доброй воли ЮНИСЕФ и запустил программу ACE – в расшифровке: «помощь детям повсеместно».

15 января 2020-го он сыграл выставочный матч с Рафаэлем Надалем в Австралии и вместе с испанцем пожертвовал 170 тысяч на борьбу с последствиями лесных пожаров.

Роджер посвятил солидную часть карьеры благотворительности, но может перечеркнуть ее одним продолжительным сотрудничеством. В современном мире публичные люди должны очень осторожно взаимодействовать с рекламой. Перед тем, как подписывать договор с брендом, необходимо досконально изучить историю компании на чистоту. Но швейцарец заключил соглашение с максимально противоречивой организацией.

Роджер ФедерерGetty Images

Федерер уже больше 10 лет – амбассадор банка Credit Suisse. За это время теннисист получил около 20 миллионов долларов и серьезную денежную поддержку для фонда. Условия контракта выглядят солнечными для любого спортсмена, но выступление Гретты Тунберг придало серьезный резонанс отношениям швейцарца с банком.

Экоактивистка присоединилась к протестующим, которые обвиняют Credit Suisse во вложении миллиардов долларов в добычу полезных ископаемых. «Зеленые» подняли вопрос еще в 2018 году, когда устроили импровизированный теннисный матч в офисе Лозанны и вышли на пикет с плакатами «Credit Suisse уничтожает планету. Роджер, ты их поддерживаешь?»

Тунберг увеличила масштаб протеста и число твитов с хэштегом #Rogerwakeupnow. Поэтому Федерер моментально поблагодарил активистов за внимание к проблеме и сказал, что серьезно относится к изменению климата и поговорит со спонсором о пересмотре политики.

Теннисист дипломатично ответил на вопрос, но после скандала их стало куда больше. Credit Suisse накопил слишком много спорных историй еще до контракта с Федерером.

Банк сотрудничал с Германией Гитлера и заработал состояние на ворованном золоте

В конце 90-х США обвинили Швейцарию в хранении золота времен Второй мировой войны и провели крупное расследование о «нацистских счетах». Для этого в 1997 году комитет историков, возглавляемый Жаном-Франсуа Бержье, доказал вину швейцарского правительства и банков. Он установил, что власти специально выдавали еврейских беженцев нацистской Германии, а банки забирали их активы, которые нелегально держали у себя даже после войны.

Эстель Сапир хотела вывести деньги отца, погибшего в польском концлагере. Она 20 раз обращалась в Credit Suisse с 1946 по 1957 годы, но все запросы отклонялись. «Меня попросили: «Покажите свидетельство о смерти вашего отца». Я ответила: «Откуда у меня такое свидетельство?» За ним мне надо было бы обращаться к Гиммлеру, Гитлеру, Эйхману», – рассказывала Эстель.

Помимо этого, швейцарские банки, среди которых был Credit Suisse, покупали ворованное золото у нацистов. За него немцы получили около 400 миллионов долларов (4 миллиарда евро в сегодняшнем соотношении).

К 1998 году евреи завалили суды США исками на швейцарские банки. Из-за давления со стороны Америки Credit Suisse, UBS и SBC ради примирения предложили компенсацию в размере 1,25 миллиарда долларов, часть из которых пошла в фонд жертв Холокоста.

В 2002-м банк Федерера опять попал под иск. На этот раз Эд Фаган предъявил его от имени жертв апартеида в ЮАР (родная страна мамы Федерера) во время Второй мировой войны на сумму выше 50 миллиардов долларов, но прошение отклонили. До этого Фаган выступал одним из инициаторов исков со стороны жертв Холокоста.

Credit Suisse подвергали опасности серых китов на Сахалине, истребили редкий вид орхидей и спонсировали уничтожение лесов в Индонезии

До заявления Тунберг банк регулярно конфликтовал с экоактивистами. Самая громкая история произошла на Сахалине при строительстве нефтяной трубы «Сахалин-2» в 2005 году. Гринпис России организовал пикет с требованием не инвестировать деньги в проект, так как от этого может пострадать флора и фауна острова. «Зеленые» особенно сильно переживали за серых китов, занесенных в Красную книгу. Место нефтедобычи располагалось рядом с их единственным летним пастбищем.

На первом этапе стройки сразу произошла трагедия: рыба исчезла в реках, через которые проходила тяжелая техника, стадо китов значительно сократилось, а вскоре исчезли два редких вида орхидей, произраставших только на Сахалине.

Серый китGetty Images

Через два года «Газпром» выкупил контрольный пакет акций плюс еще одну для управления проектом. В это время шел пик строительства, но российская компания успокоила экоактивистов и потратила деньги на изучение серых китов. В 2019 году их популяция сильно возросла.

Второй случай – спонсирование Credit Suisse компаний, которые вырубают леса в Индонезии. Тогда «зеленые» действовали радикально: 28 участников зашили себе рты в знак протеста. Плюс 25 тысяч гринписовцев, подписавших петицию, впервые повлияли на Федерера, который обещал разобраться с банком. В итоге Credit Suisse пошел на уступки и перестал финансировать организации, которые могли навредить природе Индонезии.

Роджер Федерер с детьмиEurosport

Сомнительно, что Роджеру удастся и в этот раз отговорить швейцарский банк от добычи полезных ископаемых. На разработку месторождений нефти финансисты уже потратили 57 миллиардов евро. Но Федерер вряд ли готов жертвовать репутацией, иначе вся его благотворительность обернется упреками в лицемерии. А теннисист станет обычным бумажным долларовым солдатом.

Еще об Australian Open:

Australian Open-2020 на Eurosport. Первый мэйджор десятилетия с комментариями Мыскиной и Звонаревой

Матчи Федерера, Джоковича, Серены и Касаткиной. Программа первого дня Australian Open

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте