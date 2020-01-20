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На Australian Open открыли гендерно-нейтральные туалеты
Новшество пока работает только на одном корте.
На главном стадионе Australian Open, арене Рода Лэйвера, появились два гендерно-нейтральных туалета.
По информации The Age, возле входа висит табличка: «Туалеты для всех гендеров. Пожалуйста, пользуйтесь уборными, в которых вам наиболее комфортно. Этими могут пользоваться все, независимо от гендерной идентичности».
Привычные женский и мужской туалеты также работают.
- Australian Open стартовал 20 января.
- Некоторые матчи на открытых кортах не были доиграны из-за дождя, их перенесли на следующий день.
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