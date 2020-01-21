Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова проиграла четвертый официальный матч подряд и вылетела с Australian Open в первом круге.

32-летняя российская теннисистка уступила хорватской спортсменке Донне Векич со счетом 3:6, 4:6. Шарапова выполнила 4 подачи навылет против трех у соперницы, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. Векич 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 4.

Последняя официальная победа Шараповой была 13 августа в Цинциннати – Мария обыграла Элисон Риске.

Также во второй день Australian Open турнир покинули Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина.

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